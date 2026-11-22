SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesse sábado (21/11) o empresário italiano Paolo Bulgari, neto do fundador da joalheria de luxo Bulgari, Sotirio Bulgari, aos 89 anos, em Roma, na Itália. Ele presidia o Grupo Bulgari desde 1984.

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O executivo teve papel importante na criação do estilo que a marca assume na atualidade. Também foi um dos principais responsáveis por sua expansão internacional e pelo posicionamento no mercado de luxo global.

"Paolo Bulgari começou a colaborar [no desenho de peças] com seu pai em 1960, especializando-se no conhecimento de pedras preciosas. Ele se tornou um dos principais especialistas do mundo no assunto e refinou a sensibilidade e senso estético nas raízes do estilo Bulgari", escreve a empresa em comunicado publicado nas redes sociais da marca.

A imprensa italiana descreve-o como "o homem que transformou a casa de moda romana em sucesso global", no jornal La Repubblica, e "um dos protagonistas absolutos da alta joalheria", segundo a publicação Corriere della Sera.

Paolo nasceu em Roma em 1937 e ingressou nos negócios da família aos 18 anos, trabalhando ao lado do pai, Giorgio Bulgari. Em 1984, assumiu a frente como principal empresário do grupo, mas permaneceu ligado à dimensão criativa da joalheria.

Em 2011, o controle do Grupo Bulgari foi vendido ao conglomerado francês LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), maior grupo de moda de alto padrão do mundo. Ele opera marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi e Givenchy. No mundo das joias, também controla Tiffany & Co., TAG Heuer e Hublot. Na época, a companhia foi vendida por 3,7 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões).

A família Bulgari, que controlava a marca a partir de Paolo, trocou 51% da companhia por 16,5 milhões de ações da LVMH, o que a transformou em uma das principais acionistas do grupo - hoje controlado pela família fundadora, a de Bernard Arnault.

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Nos últimos anos, Paolo Bulgari se dedicou à filantropia. Em 2019, fundou a Fundação Paolo Bulgari junto a sua esposa, Maite Carpio, para apoiar escolas, associações, organizações de base e comunidades locais em zonas periféricas ao redor de Roma, capital italiana.