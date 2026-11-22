O professor André Luís de Oliveira apresentou os primeiros sinais de reação no hospital após sofrer um espancamento no centro do Rio de Janeiro ao defender uma mulher. Amigos relataram que ele movimentou a mão e chorou durante a visita de uma amiga. Ao ouvir a voz de outro conhecido no quarto, o educador ergueu parte do corpo e abriu os olhos brevemente antes de voltar ao estado de coma.

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Um amigo definiu o momento como "um leve despertar" e classificou a reação como uma "notícia maravilhosa". Paralelamente, exames médicos identificaram um quadro de pneumonia sem febre, mantendo a equipe do hospital em vigilância contínua.

Dinâmica da agressão

A violência começou quando o professor André pediu ajuda a policiais militares para interromper agressões contra uma mulher. Após a saída da viatura, Victor Hugo de Araújo Palmeira incentivou frequentadores a perseguirem o educador, que foi alcançado e espancado com chutes, cadeiras e golpes na cabeça. Mesmo inconsciente, ele continuou sendo agredido.

Câmeras registraram ataques contra outras pessoas na região. A PM apresentou versões diferentes sobre o primeiro atendimento. Já a defesa de Victor Hugo afirma que ele não teve intenção de matar e pretende pedir a revogação da prisão preventiva.

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Na quinta-feira, familiares, amigos e manifestantes fizeram uma caminhada na Lapa para cobrar a identificação e punição de todos os envolvidos.