Lavar o cabelo à francesa: conheça os segredos para acabar com o frizz
Hairstylist parisiense revela truques simples na hora do banho para garantir movimento natural, maciez e fios disciplinados sem usar secador
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Garantir fios disciplinados, macios e sem frizz ao secar naturalmente exige atenção redobrada durante o banho. Conforme explica Daphné Narcy, hairstylist francesa especialista em cuidados com o couro cabeludo, o momento da lavagem concentra os maiores riscos de danos. Molhados, os fios atingem o ponto máximo de fragilidade: incham, ganham elasticidade e quebram com facilidade.
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Erros comuns e a técnica correta de higienização
O foco da lavagem deve ser o couro cabeludo, local onde ocorrem os acúmulos de oleosidade, poluição e resíduos de cosméticos. Esfregar o comprimento danifica a fibra capilar e prejudica a leveza da raiz após a secagem.
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A temperatura da água exerce papel decisivo. O calor excessivo abre as cutículas, acelera a perda de hidratação, desbota a coloração e desidrata o couro cabeludo, além de enfraquecer os bulbos capilares. O ponto térmico ideal deve ser agradável ao toque na parte interna do pulso.
A aplicação do xampu requer atenção na distribuição:
espalhe uma quantidade equivalente a uma noz nas palmas das mãos, sem aplicar o produto direto no topo da cabeça;
distribua o produto por áreas: topo, laterais e nuca, sendo possível iniciar pela nuca em cabelos grossos;
massageie suavemente com as pontas dos dedos em círculos, sem utilizar as unhas;
repita o processo para formar espuma abundante na segunda aplicação.
O excesso de produto deixa resíduos que pesam na raiz e aceleram o aspecto sujo. Na etapa seguinte, passe condicionador e máscara apenas no comprimento e nas pontas para evitar peso na base dos fios.
Ao enxaguar, deslize as palmas das mãos delicadamente pelas mechas em direção às pontas. A espuma que desce durante a remoção do produto higieniza o comprimento sem exigir fricção. Um jato final de água fresca contribui para dar luminosidade e refrescância.
Secagem e frequência dos cuidados
Após o banho, esfregar a toalha contra os cabelos danifica as cutículas. Pressione o tecido suavemente contra a cabeça para retirar o excesso de umidade e deixe os fios secarem ao ar livre.
A periodicidade ideal varia conforme a necessidade de cada pessoa:
couro cabeludo oleoso: higienização a cada um ou dois dias com fórmula suave;
couro cabeludo normal: duas a três lavagens por semana;
fios tingidos: pausa de ao menos 48 horas após a tintura antes do primeiro xampu.
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Sensações de coceira, incômodo e peso indicam a necessidade de ajustes na rotina. As orientações foram publicadas originalmente na "Vogue France".