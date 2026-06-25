Professional Fair MG 2026 terá workshops e masterclasses gratuitos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Professional Fair MG 2026, organizada pela Beauty Fair CO., já tem sua programação educacional consolidada. O evento acontece entre os dias 5 e 7 de julho, das 11h às 20h, no Expominas, com credenciamento gratuito disponível desde abril.

A feira reunirá profissionais de beleza, influenciadores e especialistas em uma plataforma de atualização técnica, tendências e oportunidades de negócio. O objetivo é conectar marcas, profissionais e criadores de conteúdo.

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“Na segunda edição da Professional Fair MG, realizada pela Beauty Fair CO., estamos consolidando nossa estratégia de regionalização ao levar para Minas Gerais uma programação que combina atualização técnica, tendências digitais e oportunidades de negócio”, afirma César Tsukuda, CEO da Beauty Fair CO.

Programação em destaque

A edição 2026 conta com masterclasses gratuitas sobre gestão, barbearia, maquiagem, cílios, tendências digitais e comportamento de consumo. Haverá também workshops distribuídos em quatro salas temáticas, sendo duas dedicadas ao setor profissional e duas focadas em estética.

O Palco Aberto Hair funcionará como um espaço para demonstrações práticas, lançamentos de produtos e ativações em tempo real, ideal para a geração de conteúdo.

“A programação da Professional Fair MG foi pensada especialmente para o setor mineiro, trazendo conteúdo relevante e acessível”, destaca Keila Kerber Bonow, head de projetos regionais e dados da Beauty Fair CO.

Segundo ela, feiras regionais aproximam tendências, capacitação e oportunidades do dia a dia dos empreendedores locais, gerando impacto direto na economia e no desenvolvimento do mercado de beleza em Belo Horizonte e no estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.