Confeitar Brasil: evento com foco em empreendedorismo feminino começa hoje

Belo Horizonte recebe, a partir desta terça-feira (3/3) até quinta-feira, o Confeitar Brasil 2026. O evento, que acontece no Expominas, se consolida como a maior feira de confeitaria do país com foco em empreendedorismo feminino e espera receber cerca de 15 mil pessoas.

Com um impacto econômico significativo, a organização estima que a feira movimente aproximadamente R$ 30,6 milhões na economia local. O valor considera negócios fechados durante o evento, além de gastos com hospedagem, transporte e alimentação dos participantes.

A programação foi pensada para preparar as empreendedoras para a Páscoa, a data comercial mais importante do setor. A escolha de março permite que os participantes aprendam novas técnicas, testem receitas e organizem suas produções para o período de alta demanda.

Segundo projeções da Marketline/Research and Markets, o setor de confeitaria deve movimentar cerca de 7,6 bilhões de dólares em 2026, e Minas Gerais se destaca como o segundo maior estado brasileiro em número de confeitarias artesanais.

Programação intensa e concursos

Durante os três dias de evento, os participantes terão acesso a mais de 80 aulas e palestras, somando 200 horas de conteúdo. As atividades serão divididas em sete arenas temáticas, abordando desde panificação e cultura alimentar até gestão de negócios, precificação e rotulagem.

Temas como confeitaria inclusiva, com receitas sem glúten, lactose ou açúcar, também ganham destaque. Para quem gosta de desafios, a feira realizará três competições: o Concurso de Bolos Artísticos, o Combate Confeitar ao Vivo e o Concurso de Decoração de Festas.

Um dos diferenciais desta edição é o forte pilar de inclusão social. A programação conta com workshops exclusivos e adaptados para pessoas com Síndrome de Down, utilizando uma metodologia especializada. Além disso, todas as atividades terão intérpretes de Libras para garantir a acessibilidade da comunidade surda.

O Confeitar Brasil nasceu do movimento "Empreendendo no Lar", uma comunidade criada em 2016 para capacitar mulheres na confeitaria artesanal e que hoje reúne mais de 240 mil membros. O evento é uma realização da Empreendendo no Lar em parceria com o Governo de Minas Gerais.

