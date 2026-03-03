Assine
overlay
Início Economia
MÃO NA MASSA

Confeitar Brasil: evento com foco em empreendedorismo feminino começa hoje

Maior feira de confeitaria do país prepara empreendedoras para a Páscoa com mais de 80 aulas, concursos e foco na inclusão social

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/03/2026 11:07

compartilhe

SIGA
x
Confeitar Brasil: evento com foco em empreendedorismo feminino começa hoje
O Confeitar Brasil oferece diversas oficinas para confeiteiros aprimorarem técnicas de decoração de doces. crédito: Confeitar Brasil / divulgação

Belo Horizonte recebe, a partir desta terça-feira (3/3) até quinta-feira, o Confeitar Brasil 2026. O evento, que acontece no Expominas, se consolida como a maior feira de confeitaria do país com foco em empreendedorismo feminino e espera receber cerca de 15 mil pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com um impacto econômico significativo, a organização estima que a feira movimente aproximadamente R$ 30,6 milhões na economia local. O valor considera negócios fechados durante o evento, além de gastos com hospedagem, transporte e alimentação dos participantes.

Leia Mais

A programação foi pensada para preparar as empreendedoras para a Páscoa, a data comercial mais importante do setor. A escolha de março permite que os participantes aprendam novas técnicas, testem receitas e organizem suas produções para o período de alta demanda.

Segundo projeções da Marketline/Research and Markets, o setor de confeitaria deve movimentar cerca de 7,6 bilhões de dólares em 2026, e Minas Gerais se destaca como o segundo maior estado brasileiro em número de confeitarias artesanais.

Programação intensa e concursos

Durante os três dias de evento, os participantes terão acesso a mais de 80 aulas e palestras, somando 200 horas de conteúdo. As atividades serão divididas em sete arenas temáticas, abordando desde panificação e cultura alimentar até gestão de negócios, precificação e rotulagem.

Temas como confeitaria inclusiva, com receitas sem glúten, lactose ou açúcar, também ganham destaque. Para quem gosta de desafios, a feira realizará três competições: o Concurso de Bolos Artísticos, o Combate Confeitar ao Vivo e o Concurso de Decoração de Festas.

Um dos diferenciais desta edição é o forte pilar de inclusão social. A programação conta com workshops exclusivos e adaptados para pessoas com Síndrome de Down, utilizando uma metodologia especializada. Além disso, todas as atividades terão intérpretes de Libras para garantir a acessibilidade da comunidade surda.

O Confeitar Brasil nasceu do movimento "Empreendendo no Lar", uma comunidade criada em 2016 para capacitar mulheres na confeitaria artesanal e que hoje reúne mais de 240 mil membros. O evento é uma realização da Empreendendo no Lar em parceria com o Governo de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

confeitaria culinaria economia empreendedorismo gastronomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay