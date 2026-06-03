Fenômeno nas redes, Guê Oliveira traz imersão capilar para BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cenário da beleza em Minas Gerais recebe o Donatti Experience 2026, evento imersivo voltado para a atualização de profissionais do mercado capilar. O encontro acontece na próxima segunda-feira (8/6), das 8h às 21h, no Ouro Minas Hotel, em Belo Horizonte, e contará com a presença da cabeleireira Guê Oliveira.

Guê Oliveira ganhou projeção nacional com seus vídeos de transformações capilares que se tornaram virais na internet. Durante o evento, ela vai compartilhar experiências, tendências e insights sobre o mercado da beleza como uma das palestrantes.

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Direcionado a cabeleireiros, coloristas e outros profissionais do setor, o encontro tem como foco a performance no salão, a inovação e o aperfeiçoamento técnico. A programação também visa estimular a troca de experiências e o networking entre os participantes, fortalecendo a profissionalização do segmento.

Leonardo Neves, CEO da Donatti, afirma que o Donatti Experience foi criado como um espaço de troca, atualização e fortalecimento da beleza profissional. O objetivo é conectar conhecimento, técnica e inovação em uma experiência que agregue valor à carreira dos participantes.

A iniciativa faz parte da proposta da marca de incentivar a evolução profissional no mercado capilar, aproximando os especialistas de conteúdos estratégicos.

Serviço

Data: Segunda-feira (8/6), às 13h

Local: Ouro Minas Palace Hotel - Avenida Cristiano Machado, 4001, Bairro Ipiranga

Inscrição: R$ 784, pelo site

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.