Como lidar com a solidão

Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que 16% da população mundial relata vivenciar a solidão de forma recorrente. O estudo, divulgado recentemente, aponta que tanto a solidão quanto o isolamento social estão associados a mais de 871 mil mortes anualmente, configurando um problema de saúde pública que vai muito além do bem-estar emocional. Para a especialista em comportamento humano, Gisele Hedler, a solidão prolongada pode desencadear uma série de consequências físicas e psicológicas.



E por falar em solidão, não podemos deixar de mencionar a busca pela felicidade. Pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, aponta que o que nos torna feliz e saudáveis são os relacionamentos humanos. Segundo Hedler, as relações tóxicas drenam nossa energia emocional e impactam negativamente a saúde mental, por isso é preciso saber filtrar os relacionamentos e ao mesmo tempo se atentar para não se isolar.



A solidão não significa apenas estar fisicamente só, mas sentir falta de vínculos significativos. Isso aprofunda o sofrimento e potencializa transtornos como depressão e ansiedade. Existem caminhos para ressignificar a relação consigo mesmo e com os outros.



Admitir que se sente sozinho é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Criar uma rotina de autocuidado não resolve a solidão, mas prepara emocionalmente para estabelecer conexões.



Investir em vínculos presenciais é fundamental. Retomar contato com amigos, participar de grupos de voluntariado, atividades culturais ou aulas coletivas. A qualidade dos relacionamentos depende da capacidade de ouvir e acolher o outro. Limitar o uso excessivo de redes sociais é importante.

Quando a solidão começa a prejudicar a rotina e a saúde, procurar ajuda especializada é essencial.

“Solidão não é fraqueza nem vergonha. É uma condição humana que precisa de acolhimento e ação”, conclui.

