E quando a minha oração não é ouvida?

Elane Gomes, missionária da Comunidade Canção Nova, enviou um material muito bom sobre oração, que publicamos hoje na nossa coluna.

“Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: Alegrai-vos!” (Fil 4,4) Esta é a ordem de Paulo, um desafio para o cristão! Uma convocação que, para ser vivida, além da graça de Deus, pressupõe maturidade espiritual. O que mais o ser humano quer é ser feliz. Esse anseio está impresso em nosso coração.

Entretanto, para nós, equivocadamente, ser feliz virou sinônimo de alcançar vitórias e superar desafios. Quando isso acontece, nossa vida vai bem. Ficamos em paz com o mundo, com Deus, com os outros e conosco mesmos. Porém, se o que desejamos não acontece ou não se dá da maneira como queremos, desencadeia-se em nós uma crise existencial. Principalmente se o que almejamos nos parece bom, ou se já o estamos pedindo há algum tempo.

Mas o que configura o cristão a Cristo é a possibilidade de fazer renúncias e sacrifícios, com alegria, sabendo que isso nos faz crescer. Jesus se despojou de sua condição de vida, renunciou às glórias deste mundo e cumpriu sua missão conforme o Pai lhe pediu. Portanto, quando não somos ouvidos em um pedido, em vez de reclamarmos, nos entristecermos e desistirmos de tudo, existem outras possibilidades a serem consideradas, como por exemplo:

1. Não estamos prontos para receber aquilo. Ainda não é o momento de o Senhor nos conceder o que desejamos, porque, antes disso, existem outras obras importantes que Ele precisa realizar em nós.

2. Deus não quer nos dar o que pedimos naquele momento. Por melhor que algo pareça aos nossos olhos, é possível que esse bem almejado não vá contribuir na obra de santificação que Ele está plasmando em nós, ou pode até nos levar à perdição. Considerando a possibilidade de que Deus não quer dar, neste momento, o que pedimos, nossa atitude precisa ser nos alegrarmos, pois mostra o amor e o cuidado de Deus por nós; louvarmos a Deus reconhecendo sua grandeza; aprendermos a esperar; entregarmo-nos nas mãos do Senhor, deixando que Ele faça as coisas quando quiser e a Seu modo.

Se considerarmos que é o fato de Deus não querer dar o que pedimos, além de todos os passos citados acima, é preciso: Renunciar. Não é fácil, porque nosso ego pede que as coisas sejam como sempre sonhamos, porém, essa renúncia vai nos amadurecer na fé; perseverar na esperança, pois tudo concorre para o nosso bem.

Não se deixe vencer pela tristeza. O Senhor é bom o suficiente para realizar planos maravilhosos em sua vida!”

