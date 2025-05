Muitos filhos deixam para a última hora para encontrar o presente para a mãe. Não por desinteresse, mas por tentar achar aquele que vai agradar em cheio. Se você é um deles, veja aqui as dicas. Se por outro lado, você já comprou, confira se acertou na escolha. Embora a maioria das mães tenha inúmeras características em comuns, as diferenças dos perfis maternos podem ser interpretadas com ajuda da astrologia.

Cada mãe é um universo. Enquanto algumas preferem o silêncio e a observação, outras são mais intensas, presentes, práticas ou controladoras. Ser mãe vai muito além do estereótipo da mulher incansável e perfeita, é, antes de tudo, um processo profundamente humano, cheio de nuances, tentativas, acertos e aprendizados.



Para Yara Vieira, especialista do Astrocentro, o jeito que cada mulher vive a maternidade tem muito a ver com sua personalidade, e até mesmo com seu signo. “O mapa astral pode revelar traços importantes sobre como essa mãe lida com as emoções, com a criação dos filhos e com o próprio instinto materno”, explica. Segundo ela, conhecer essas influências pode ajudar não só no autoconhecimento, mas também no fortalecimento dos vínculos familiares. Afinal, entender que existem diferentes formas de amar e cuidar também é uma maneira de homenagear todas as mães.

Pensando nisso, a astróloga explica como é a mãe de cada signo, e qual o presente ideal para cada uma.

Áries

A ariana quando se torna mãe é extremamente afetuosa, mas não tanto a ponto de prender o filho. Ela entende que filho se cria para o mundo e que liberdade é um dos pontos principais para viver uma vida boa. Na visão das mães arianas, a criação dos filhos é como um treinamento para a vida adulta. Portanto, eles precisam aprender a tomar as próprias decisões e arcar com as consequências.

Presente ideal: As mamães de áries além de valorizar a liberdade dos filhos, também são muito práticas. Elas gostam de receber presentes que realmente vão usar. Por isso, invista em tênis, relógios, objetos tecnológicos e até livros.

Touro

A Taurina tem aquele instinto materno que muitas mulheres querem ter e não conseguem. Elas são mulheres muito pacientes, carinhosas e intuitivas. O único defeito na hora da criação é o ciúmes, que faz com que elas sejam um pouco possessivas com os filhos.

Presente ideal: As mamães de touro são muito afetuosas com seus filhos, amam cozinhar para eles. Então os aparelhos de cozinhas são uma boa. Mas dia das mães é bom inovar, né? Então procure objetos que esse signo gosta de ganhar de presente, como perfumes, cremes de beleza, sapatos, roupas confortáveis e lenços.

Gêmeos

Elas gostam de brincar e incentivam a independência. Elas vão ensinar uma conduta correta para seus filhos e dão liberdade para que seja seguida à maneira deles. Contudo, se erram em algum momento, terão que aguentar uma mão mais rígida.

Presente ideal: A mãe de gêmeos é comunicativa e muito intelectual. Surpreenda com celulares, livros e computadores. Elas também gostam de viagens, passeios diferentes, entradas para shows e jóias. Tudo que desperte sua curiosidade sobre o mundo. Nesse caso, você pode até investir em algo mais esotérico.

Câncer

As cancerianas têm o instinto de cuidar daqueles que amam, por isso se tornam mães protetoras e cuidadosas. As pessoas desse signo não medem esforços para demonstrar seu amor, então com certeza vão encher seus filhos de mimos e presentes caso eles se comportem no ensino a distância. Serão mães com princípios, mas sempre dispostas a ouvir seus filhos.

Presente ideal: Busque dar presentes que tenham algum valor sentimental. E você pode ter certeza que elas guardarão esses objetos por muitos e muitos anos. Pode ser uma câmera fotográfica, livros, jóias de família ou uma foto especial.

Leão

Em geral, são extrovertidas, brincalhonas e gostam de excelência. Isso significa que vão incentivar seus filhos a serem os melhores em tudo que resolverem fazer, porque as leoninas são assim. Em alguns momentos elas podem se acomodar e deixar de buscar a melhor criação. Isso pode fazer com que elas relaxem um pouco na supervisão dos filhos. Contudo, defendem seus filhos com unhas e dentes. Se perceberem que eles estão desleixados demais e se prejudicando, vão colocá-los na linha.

Presente ideal: Capriche no presente de dia das mães, elas são vaidosas. Pode ser um ingresso de um show que ela queira ir muito, um perfume, jóias, bolsa, roupas. Mas é claro, se você der algo que mostre sentimento e que se preocupou de fato, a mamãe de leão vai amar.

Virgem

A mulher de virgem é extremamente preocupada e isso fica mais evidente quando elas se tornam mães. Além disso, elas são muito preocupadas e devotas da família. Sempre tentam fazer o máximo para que o caminho dos seus filhos seja bem trilhado.

Presente ideal: Para escolher o melhor presente, investigue bem o que ela gosta e dê atenção aos mínimos detalhes como cor, fecho, pingente. Artigos de beleza são uma boa e porta joias para deixar tudo organizado.

Libra

São carinhosas, comunicativas e desenvoltas. Por isso, são ótimas no desenvolvimento dos filhos. Aquele tipo de mãe que consegue só no diálogo colocar na cabeça dos filhos o que é certo e errado.

Presente ideal: Mamães de libra são bastante sofisticadas também. Por isso, um presente clássico é o ideal. A dica é apostar em obras de arte, livros, um jantar caprichado ou flores.

Escorpião

As mulheres de escorpião são carinhosas e sentimentais. Como mães, elas são protetoras e amorosas. Uma das maiores qualidades dessa nativa é seu senso de amizade com todos aqueles que gostam e sentem essa conexão. Então, com os filhos mais ainda. Apesar de amorosas, elas entendem o valor da conquista e do trabalho duro. Não entregam tudo de mãos beijadas. Isso é um treino para a independência.

Presente ideal: Escorpianas sempre são intensas, principalmente quando se tornam mães. Além disso, são supercuriosas também. Adoram livros misteriosos, suspenses e policiais. Outra dica de ouro, é investir em um presente de algo relacionado ao trabalho dela.

Sagitário

Engraçadas, espontâneas e livres – é assim que elas são. Para elas, a criação dos filhos é uma nova aventura. Elas se esforçam ao máximo para que seus filhos se desenvolvam com educação, inteligência e consciência.

Presente ideal: Para mãe deste signo não tem erro. Programe o seu final de semana para fazer algo bem bacana com ela. Mas se quiser optar por um presente, dê livros, estatuetas exóticas e câmera fotográfica.

Capricórnio

As mães capricornianas são práticas e exigentes. Muitas vezes, podem ser até controladoras. Enxergam que até que cresçam, seus filhos não têm vida própria enquanto não forem adultos. Por isso, elas tentam passar seus valores e caráter para eles. Isso seria compromisso de entregar a lição de casa e fazer tudo com perfeição.

Presente ideal: As mães desse signo adoram um planejamento. Invistam em coisas práticas e que ajudam na organização, como um planner para ela nunca esquecer seus compromissos. Você também pode investir em bolsas, relógios, carteiras.

Aquário

As aquarianas não gostam de rotina. Por isso, podem ser um pouco confusas na maternidade. Contudo, isso não impede que elas sejam excelentes mães. Elas são daquelas que farão de tudo por seus pequenos. Elas criam os filhos à sua maneira, demonstram seu amor da sua maneira. Podem até não ser muito amorosas, mas fazem com que os filhos se sintam amados. Podem acabar deixando a preocupação de lado e ir levando como der.

Presente ideal: Elas gostam de presente que possam usar depois e adoram tecnologia. Acessórios modernos são uma boa ou notebook. Ou opte pelo mais simples, um livro, uma planta diferente.

Peixes

Elas são muito intuitivas e seguem isso à risca na hora da criação. Na hora de assistir a aula online, vão querer ver o filho se esforçando e tirando notas altas. Além disso, podem se desmoronar facilmente em um conflito com os filhos. Afinal, sentimento é o forte delas. Isso faz com que os filhos cedam porque não querem vê-las chorando.

Presente ideal: A mãe pisciana adoraria ganhar uma carta com uma dedicatória destacando o quanto ela é importante para você. Ou opte por coisas ligadas à música e à arte. Mas lembre-se, foque em presentes que tenham valor emocional.