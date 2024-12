A consultora espiritual Kelida Marques conta como fazer uma faxina espiritual em casa para receber 2025 com tudo limpinho, visual e energeticamente. “O lar é mais que um espaço físico. Ele é um refúgio emocional e espiritual. Contudo, em alguns momentos, o ambiente pode parecer pesado ou desconfortável, como se estivesse saturado de energias negativas. Vassoura e balde não bastam para manter a casa limpa, é preciso um esforço espiritual para manter a ordem energética”, diz Kelida, que dá as dicas.



1. Deixe o ar entrar – Ao abrir portas e janelas, você não só deixa o ar entrar e sair. A energia circula pelos ambientes da casa.



Durante a limpeza espiritual da casa, você praticará uma higienização energética e, para manter o equilíbrio, as energias negativas precisam sair do ambiente. Desta maneira, haverá espaço para a restauração da energia positiva.



2. Limpeza espiritual da casa: limpeza física – Depois de fazer o ar circular por todos os cômodos, é a hora de fazer a faxina física da casa. Varra o chão, tire o pó dos móveis, lave a louça e limpe o banheiro. Este é um momento de silêncio e atitude positiva. Não coloque música alta ou fique de tititi no telefone.



Aproveite para jogar fora tudo que não usa mais. Faça uma triagem de todas as roupas e doe aquelas que não usa. Guarde os objetos de valor sentimental em um local especial. Mova os móveis para criar uma harmonia no ambiente. Assim, o espaço físico estará preparado para receber a limpeza espiritual.

3. Plantas que limpam – Algumas plantas purificam o ar e melhoram a energia do ambiente. A Espada-de-são-jorge é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar. O lírio da paz e a lavanda são excelentes para harmonizar o ambiente e ótimas adições para quartos e salas de estar.



4. Limpeza espiritual da casa: conecte-se com a casa – Com os cômodos limpos e arejados, conecte-se com a casa e crie uma proteção por meio da mentalização de uma pirâmide de luz colorida. Sua intuição guiará a cor necessária para preservar cada sala. O uso de incensos é muito eficaz, pois retiram as más energias. Escolha os que tenham arruda, sete ervas, cânfora e sal grosso na composição para potencializar o efeito de limpeza. Percorra todos os cômodos da casa de maneira a se conectar com a sua casa. Faça uma oração de proteção, passando o incenso em cada canto, de um lado ao outro, terminando na porta.



5. Faça uma oração – Para finalizar a limpeza espiritual da casa, faça uma última oração não só para pedir proteção, mas também para agradecer. Tome um banho.



Para quem não gosta de incenso, e não é chegado a mentalizar pirâmides e cores, nada como percorrer a casa, fazendo oração e pedindo a Deus a proteção para sua casa, sua vida e vida de cada um de seus familiares. Agradecer o ano 2024 e pedir um 2025 abençoado.

contatos

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza aurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato: (31) 99971-6552.