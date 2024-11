A Agilità, marca que deu origem ao grupo de mesmo nome, tem foco em roupas casuais, elegantes e sofisticadas, produzidas com tecidos nobres. A partir de uma demanda das clientes mais fiéis da label, que expressavam o desejo de roupas mais glamurosas para eventos, as amigas e sócias Agnes Crocchi, Vânia Almeida e Lucinda Aziz decidiram abrir uma segunda marca de moda festa, criando a Fabulous Agilità. Já a Litt, conhecida por suas statement pieces, traz ao portfólio do grupo uma identidade mais moderna, casual e cool.



O que a mineira vai encontrar na loja é a coleção alto verão Horizonte, que tem uma linguagem etéra e atemporal, mas também foi cridada também pensando nas festas de fim de ano. A roupa elegante é apresentada nos matériais clássicos da grife como linho, seda pura, renda e algodão, acrescidos do denim, viscose, eslastano e poliéster. O plissado está presente e detalhes de babados que formam flores em decotes dão charme aos modelos com comprimentos variados, que vão desde curtos até longos.

Vestidos, calças, blusas, coletes, saias, casequetos, tops cropped, shorts, macacão, túnicas compõem o mix de peças da coleção. Na cartela de cores para o fim de ano e alto verão, azul bebê, azul royal, vermelho intenso, rosa, bege, verde e off white são as principais escolhas da marca Fabulous Agilità.

O grupo carioca celebra seus 40 anos de fundação. “Nesse processo de expansão, com foco no varejo com lojas próprias, era natural que tivéssemos um ponto de venda físico em Minas Gerais, um dos nossos maiores mercados. O público mineiro possui um estilo que se encaixa perfeitamente ao nosso DNA”, explica o diretor de marketing Hugo Crocchi.



O projeto da loja, que ocupa espaço na expansão do Diamond Mall e abre as portas nesta terça-feira, foi assinado pelo escritório Santa Irreverência Arquitetura, Construção e Design e segue o DNA das outras lojas da marca, que trazem um conceito clean e sofisticado, mas, ao mesmo tempo, acolhedor, que prioriza o coração de ambas as marcas: peças com design autoral e qualidade. Essa essência também é traduzida nos materiais nobres da decoração e na atmosfera leve e elegante do ambiente.

História

Em 1984, em Niterói, as amigas Agnes Crocchi, Vânia Almeida e Lucinda Aziz decidiram transformar a paixão por moda em negócio e assim surgiu a Agilità. Composto atualmente por três marcas – Agilità, Fabulous Agilità e Litt –, o grupo é um exemplo de empresa de sucesso criada por mulheres, com sucessão familiar e que inspira a todos.



As três marcas são referência em criar coleções autorais, com foco no design e na alta qualidade dos materiais usados, sempre lançando paleta de cores e prints exclusivos. Um dos principais pilares dos times de estilo do grupo é incorporar a essência carioca no dia a dia da mulher contemporânea, criando coleções vivas e cheias de personalidade.



As marcas têm trabalhado muito com as criações de collabs, desenvolvendo designs para aumentar ainda mais a grade de produtos do grupo. A primeira foi criada no fim de 2022 em parceria com a My Shoes, do Grupo Arezzo&Co, que trouxe uma linha exclusiva de sapatos, e a segunda, criada em colaboração entre a Litt e a carioca Luiza Sobral, em 2023.



Um dos motivos do sucesso dessa jornada está sendo o eficiente processo de sucessão da empresa, tendo os filhos do trio – Manu Almeida, filha de Vânia; Hugo Crocchi, filho de Agnes, e Paula Aziz, filha de Lucinda – em funções muito bem definidas e estratégicas, assumindo a liderança gradual com planos ambiciosos de futuro, sem perder o mesmo olhar empreendedor e a paixão por moda das mães.