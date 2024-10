Espere por uma passarela repleta de vermelhos em várias nuances, vinhos intensos, tons de uva e chocolates avermelhados. Afinal, o tema do desfile “Moda, Arte & Ofício”, que será realizado neste domingo, 20 de outubro, às 19h, no Palácio da Liberdade, é a paixão e todo o espectro que envolve, particularmente, a paixão do estilista pelo seu ofício.



Os 47 profissionais participantes da quarta edição do projeto Passarela Liberdade, parceria do governo de Minas, por meio da Secult – MG – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Codemge, com a A.Criem – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, mostrarão looks gerados por esse sentimento e carregados de personalidade.



Além da gama dos vermelhos, a exibição será pontuada por laranjas, neutros, como beges e gelos, metalizados, dourados e prata e iluminada pelo limão.



“O convite foi para que eles mergulhassem em suas histórias pessoais, memórias afetivas, técnicas artesanais herdadas das nossas tradições, arte, para traduzirem a sua versão em torno do tema”, explica Antônio Diniz, presidente da associação. Todos esses elementos estarão mixados em forma de roupas elegantes e com aquela qualidade que faz a fama da moda de Belo Horizonte além das montanhas.



Nesse flerte da “couture” com pegada mineira, o que não vai faltar é criatividade, já que ela é a mola que impulsiona os designers, o alimento diário com o qual se nutrem para materializar produtos que são objetos de desejo. “Cada um criará sua referência e seus personagens em um processo de liberdade”, pontua Diniz.



As propostas são várias: homenagem a antepassados, influências das artes, referência de textos poéticos e de cinema, estética clássica, barroco, reverência ao feito à mão, aos saberes e fazeres das Gerais, tributo à natureza, paisagens e flores e respeito pela herança têxtil.



Autoralidade é a principal proposta desse desfile, assim como permeou os outros três apresentados dentro do projeto Passarela da Liberdade. No ano passado, foram destaques os temas “Barroco Tecnológico”, realizado no Palácio da Liberdade, e “Moda e Arte no Palácio”, que aconteceu no foyer do Palácio das Artes. Em julho, foi a vez do “Moda no Jardim Sensorial”, ocorrido nos jardins do Palácio da Liberdade.



Nesta edição, ao time de veteranos se juntam oito novos criadores indicados pelas quatro faculdades de moda de Belo Horizonte, em uma parceria da A.Criem com a academia. Marina Barcellos e Vitória Jacob (Fumec), Bárbara Bato e Pedro Café (Una), Rayenne Ribeiro e Leticia Loiola (UFMG), Pedro Bicalho e Thaís Fernandes (UEMG) vão estrear, oficialmente, na passarela.



Novatos

Na coletiva de imprensa realizada na terça-feira, no Palácio das Mangabeiras, o secretário de Cultura Leônidas Oliveira saudou os novatos. Ele defendeu que o conjunto de ações desse programa de políticas públicas deve ter nos novos talentos o seu fundamento.



Dois looks representativos do Trajeto Moda, criados por Antônio Diniz, também estarão no desfile. O projeto é capitaneado pela Sedese – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que tem como objetivo apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade na busca pela autonomia, dignidade e independência financeira, por meio da geração de renda através da moda.



O “Moda, Arte & Ofício” contará com um time de profissionais tarimbados: Giovanni Frasson assina o styling, Alexandra Bismarcker, a direção técnica, e Bill Macintyre, a direção artística. Segundo Frasson, há um clima de paixão na atmosfera da moda, norteando os criadores internacionais, que, agora, ganhará sua versão mineira.