Sucesso na tela do SBT/Alterosa por décadas, o icônico trio Chaves, Chiquinha e Quico está de volta. A Samsung acaba de lançar sua nova campanha SmartThings e resolveu turbinar a Vila do Chaves com suas soluções de conectividade. A companhia produziu a campanha para demonstrar aos consumidores todos os benefícios e facilidades que a plataforma de conectividade e Inteligência Artificial traz para a vida das pessoas.



A ação foi inspirada em um dos episódios mais memoráveis ??para os fãs e faz de uma cena clássica do Chaves uma experiência de conectividade. No episódio original, Chaves, Chiquinha e Quico acreditam ter invadido a casa de Dona Clotilde - a "Bruxa do 71" - o que os leva a passar por várias situações assustadoras. No entanto, na versão original, esses eventos são revelados como resultado da imaginação do trio. Agora, com um toque moderno, a tecnologia dá vida à história, com Chaves e Chiquinha entrando na casa de Dona Clotilde. Os personagens encontram eventos inesperados: a porta abre sozinha misteriosamente, há cortinas fechando-se sozinhas, a temperatura do ambiente caindo repentinamente e as luzes apagando-se sem aviso. Mas o que eles não sabem é que esses eventos são, na verdade, controlados por Dona Clotilde usando o aplicativo SmartThings para manter os intrusos afastados.



A campanha é exclusiva para a América Latina e foi desenvolvida em parceria com o Grupo Chespirito, produtor original da série. "Queremos demonstrar que a conectividade residencial está ao alcance de todos de uma forma fácil, usando uma narrativa que explora as memórias e emoções dos consumidores. O que antes parecia mágica é inovação por meio do SmartThings", diz Ilca Sierra, CMO da Samsung para a América Latina.



O enredo quer mostrar que por trás de toda a "magia" está o SmartThings da Samsung. O sistema inteligente integrado aos produtos Samsung permite que os usuários criem rotinas e cenários que se ajustem às suas necessidades diárias por meio do aplicativo nativo da empresa, bem como por meio de parceiros. Ao conectar televisores, máquinas de lavar, refrigeradores, aspiradores de pó robóticos, aparelhos de ar-condicionado e também cortinas, campainha, câmeras de segurança e muito mais, os usuários podem controlar e gerenciar remotamente os dispositivos diretamente de seus smartphones.

Ao conectar dispositivos domésticos, a empresa visa criar uma conectividade sem interrupção que aprimore sua vida diária. Essa integração simplifica as rotinas, dando a você mais tempo para se concentrar no que realmente importa: família, amigos e lazer. E é isso que vemos no percurso da campanha: a possibilidade de conectar e usar dispositivos da casa e eletrodomésticos sem esforços. Além disso, cada detalhe do cenário é meticulosamente projetado para evocar as memórias dos fãs do amado programa de TV. As cores, objetos e iluminação reproduzem fielmente a vila original, como vista nas gravações de 1977. A música e os sons clássicos, como o uivo assustador dentro da casa da Bruxa, são sem querer querendo iguais ao Seriado.



Na produção do filme, um cuidado especial também foi tomado na escolha dos atores e do idioma em que eles atuaram. Mais de 200 atores latinos foram avaliados, considerando a referência de altura entre os personagens. As gravações foram em espanhol e dubladas em português para o mercado brasileiro - assim como a produção original. A campanha, criada pela Cheil Brasil, é transmitida em toda a América Latina em canais de mídia social.



Ainda este ano os fãs de Chaves puderam conferir uma nova edição de colecionáveis do seriado pelas mãos da FandomBox e agora recebem novamente uma homenagem com a nova campanha da Samsung, onde todo toque de mágica foi substituído por produtos do SmartThings. E, mais recentemente, os personagens foram usados aqui no Brasil, na campanha anual Ypê de Milhões, criada pela agência DPZ, que ainda não no ar.

Briefing

MÚSICA E AÇO

Até 22 de setembro, o Rock in Rio, aberto nessa sexta-feira 13, promete atrações icônicas para marcar seus 40 anos. Além de reunir estrelas da música, o festival é também um desfile de marcas. Nesta edição, o megaevento tem 85 marcas parceiras, sendo 12 patrocinadoras. Entre elas, a Gerdau aproveita o público direto de 760 mil pessoas para falar de sustentabilidade.

PROPÓSITOS

A campanha integrada da Gerdau retrata o conceito da circularidade da cadeia de reciclagem, desde a sucata metálica até o produto em aço. Pela segunda edição consecutiva, o aço da empresa 100% reciclável está presente na cenografia do Palco Mundo, marcando a continuidade de uma união de propósitos.

VEICULAÇÃO

As mensagens da campanha estão visíveis nos aeroportos RIOgaleão (RJ), Santos Dumont (RJ), Congonhas (SP) e Confins (MG), além de abrigos de ônibus, painéis de LED, edifícios comerciais e bancas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A campanha também está presente na mídia com a veiculação em TV aberta e fechada do seu filme publicitário sobre a parceria, além de comunicações em outros meios online e offline.

VALOR DO AÇO

A participação no Rock in Rio oferece à marca a oportunidade de compartilhar seu conhecimento. "O público terá a chance de conhecer mais sobre a cadeia de valor do aço, um material infinitamente reciclável com impactos positivos ambientais e sociais. Nossa conexão com o Rock in Rio torna a Gerdau mais cool e moderna, permitindo um diálogo mais próximo com a sociedade", afirma Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau.

COI PERDE

O COI confirmou o fim da parceria de 32 anos com a Panasonic. A marca argumenta que pretende focar seus investimentos no segmento business-to-business, com baterias e sistemas de veículos elétricos. Sabe-se, porém, que a operação de televisores representou apenas 3% das vendas de todo o grupo no último ano fiscal. E as Olimpíadas sempre foram o principal evento para lançamento de aparelhos da marca.

MOVIMENTO

O COI também estaria perdendo patrocínio da Toyota. Mas 10 marcas já estão confirmadas para Los Angeles. Além das saídas de Panasonic e Toyota, as marcas Atos Bridgestone e Intel ainda não teriam se pronunciado sobre uma renovação dos contratos, que também expiram em dezembro.