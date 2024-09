Os vencedores da 3ª edição do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores em almoço no Bar de Vidro

Dois bicampeões, um empate, um ambiente duplamente premiado e número recorde de vencedores. O resultado da 3ª edição do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, que elegeu os melhores ambientes da mostra Casacor Minas, no Espaço 356, Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte, foi revelado com várias surpresas e novidades, O que nunca muda é a alegria de veteranos e estreantes ao receber o troféu.



A cerimônia de entrega do prêmio foi no Bar de Vidro, com um almoço assinado pela chef Jana Barrozo, do Cabernet Butiquim. Essa edição teve um número recorde de categorias (11) e de vencedores (15). Dos 62 ambientes que concorreram automaticamente ao prêmio, 14 saíram vitoriosos, segundo avaliação do júri. Participaram da votação os arquitetos João Uchoa e João Diniz; a designer de interiores Lena Pinheiro; as jornalistas Celina Aquino, Heloisa Aline e Isabela Teixeira da Costa e a equipe de direção da Casacor Minas.



A “Suíte do Amor”, assinada por Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, da Play Arquitetura, levou o prêmio de Melhor Ambiente. O projeto chama a atenção tanto pelo conceito (um quarto que remete ao antigo uso do edifício como motel) quanto pela execução (ao abordar o erotismo através da arquitetura, da decoração e da arte).



“Lançamos mão de formas sinuosas para organizar os espaços com sensualidade e acolhimento. Escolhemos móveis e objetos com sugestões suavemente fetichistas e pontuamos os ambientes com obras de arte que pudessem despertar nossa libido. E, como‘cereja do bolo’, criamos um pequeno espaço com paredes acolchoadas onde um poema erótico é lido em áudio”, descreve o arquiteto.

Marcelo se tornou duas vezes campeão do prêmio, e na mesma categoria. Na edição de 2022, ele dividiu o troféu com a artista Susana Bastos, a paisagista Marina Tadeu e o cenógrafo Alexandre Hugo.



Quem também ostenta o título de bicampeã é Gislene Lopes. Em dois anos seguidos, ela venceu na categoria Melhor Banheiro. Veterana de Casacor (esta é a 17ª edição da qual participa), a arquiteta vê o prêmio como um incentivo para sempre aprimorar. A “Sala deBanho e Quarto de Vestir” se destaca por ser um espaço de introspecção e relaxamento, mais escuro, com jardim e envolvido pelo barulho da água.



“Você termina de se arrumar, deita ali um pouquinho, descansa, espera, curte a vida e aproveitao tempo, que é primordial hoje”, resume.

Em dose dupla

O Bar Eleve-se saiu duplamente vitorioso ao ganhar em duas categorias: Melhor Uso Público, com Júnior Piacese, e Melhor Paisagismo, com Kat Rosa. O projeto, que tem como elemento central um pergolado, fica no terraço do prédio e oferece uma vista panorâmica para a cidade e as montanhas, com direito a pôr do sol.

“O espaço convida as pessoas a sair de casa para ter momentos de socialização e de reflexão. É um bar para se sentar e tomar um drinque e também para contemplar a vista”, comenta o arquiteto, que trabalhou com mobiliário de pedra e vidro e se apropriou da iluminação natural. O jogo de luz e sombra forma desenhos da estrutura refletida no chão. Quando o sol bate nas mesas de vidro amarelo, surgem pontos de cor.

O paisagismo se soma ao projeto arquitetônico com um jardim de oliveiras. “Queria que o jardim fosse um lugar onde as pessoas pudessem se sentir acolhidas e em paz, respirar fundo, desacelerar e, por um momento, esquecer o ritmo frenético da vida. As sensações de calma e leveza são centrais”, destaca Kat Rosa, criadora do “Alto do Olival”.

cubo de madeira

Eduardo Faleiro e João Grillo, diretor e conselheiro da Casacor Minas, respectivamente, partiram da forma mais simples da arquitetura, o cubo, para desenhar o troféu da terceira edição do prêmio. A Woody Design produziu as peças com cedro australiano, madeira de reflorestamento que é plantada e cortada de forma sustentável para atender, principalmente, a indústria moveleira.



Hospitalidade mineira

Vencedoras na categoria Melhor Espaço Gourmet, Fernanda Abras e Luiza Janot, do Abras Janot Arquitetura e Interiores, entendem que um projeto deve gerar identificação e emoção. E elas acreditam que foi exatamente isso que levou a “Copa Recortes” a ser premiada.



“O ambiente é repleto de memórias afetivas, evocando a nostalgia e alegria dos encontros à mesa. Trouxemos itens reais da história dos nossos avós, como cartas, recortes de jornal e fotografias. Os vinhos mineiros e o queijo da Serra da Canastra fazem referência à hospitalidade mineira”, dizem as arquitetas, acrescentando que a silhueta da Serra do Curral, desenhada àmão no quartzito bronzite bruto, é um elemento marcante e inesperado.



Vencedores de primeira

O prêmio de Melhor Design de Interiores ficou com o estreante Maycon Altera. No projeto da “Casa Opulente”, ele usou basicamente pedra e madeira, que se conectam pela atemporalidade.



“Sempre trabalhamos com as questões sensoriais em um projeto. Primeiro você entra no espaço, sente e depois parte para as outras questões como conforto e utilidade. Também incluímos os anseios de clientes, como peças de desejo e baixa luz. Peças de arte e nossa estante autoral estão fazendo sucesso.”



Falando em estreantes, a categoria Revelação surpreendeu com um inédito empate. LuísaMano ganhou com o “Vista-se”, que causa um primeiro impacto com a estampa que veste piso e parede, tornando-se um estímulo potente para aguçar a criatividade.



“O ambiente celebra a arte de criar a própria moda em um ateliê multifuncional, onde também é possível fazer uma refeição, receber amigos ou simplesmente ler um livro.” Destaque para detalhes afetivos, como a máquina de costura da avó da arquiteta.



Também premiado na categoria Revelação, “O Ateliê” foi planejado para refletir a conexão de Gabriella e Jacqueline Roiz, do Estúdio Roiz, com a arte. Jacqueline também é artista plástica e suas telas enriquecem todos os projetos do escritório.



“A arte é parte fundamental da nossa filosofia de criação, uma poderosa forma de expressão que transmite o legado e os valores que desejamos deixar para o mundo”, pontua Gabriella, que menciona a luminária que elas projetaram com produtos já disponíveis no mercado.



Novas categorias

O prêmio acompanha as particularidades de cada edição da Casacor Minas, então, a cada ano, surgem novas categorias. Neste ano, uma delas é a de Melhor Quarto, que premiou a “Suíte de Hotel Memorável”, por Mariana Borges e Thaysa Godoy, do BorgesGodoy Arquitetura & Interiores.



“Cada elemento foi meticulosamente projetado para transmitir uma sensação de exclusividade e sofisticação e, assim, criar uma experiência única, refletindo uma atenção incomparável aos detalhes e um conceito de design que una estética e conforto de maneira impecável”, explicam.



Outra novidade é a categoria de Melhor Ambiente Imersivo, que ficou com a “Galeria”, de Juliana Vasconcellos. “Queremos transmitir uma sensação intimista, de reflexão, de pausa e de olhar para dentro. A cor, a luz, os tecidos e a distribuição do espaço têm um certo mistério e dramaticidade. Ao mesmo tempo, calor”, aponta a arquiteta e designer, destacando o desenho das poltronas e a cor instigante do ambiente.



Projetada por Joana Hardy, a loja “Da Vila Cerâmica” venceu na estreante categoria Melhor Uso Comercial. “Para além do desenho dos móveis e da própria arquitetura, o ambiente tem essa outra camada, de provocar sentimentos e acionar memórias. Percebi que o visitante, quando entra no espaço, conecta-se com o fazer manual e o acolhimento de uma casa”, analisa.

Menção honrosa

O número recorde de vencedores nesta edição do prêmio não se justifica apenas pelo maior número de categorias. Além do empate em Revelação, a Menção Honrosa teve quatro vencedores. Entre eles, o “Living do Colecionador”.

“Meu ambiente é como um desfile de moda, imprime emoções e interpretações variadas em cada pessoa. Ele é conceitual, como no desfile de moda, e gera um milhão de ideias e projetos afins”, pontua a criadora, Ana Paula Paolinelli. Materiais como o vazado muxarabi, madeira, vidro, mármore e tapetes contrastam com as paredes inacabadas do prédio e as obras de arte.

Único ambiente infantil da mostra, a “Brinquedoteca com Vida”, de Daniela Tavares, ganhou na mesma categoria. “Vejo que a atmosfera leve, com cores neutras e a natureza tão presente, é o que mais encanta as pessoas. Os detalhes, minimamente pensados, trazem à tona um pouco da infância de cada um, seja através do balanço, das cadeirinhas ou da cozinha.”

Dois projetos criados originalmente para o Espaço 356, mas que complementam a Casacor Minas, também receberam o prêmio de Menção Honrosa: o “Paisagismo 356”, de Felipe Fontes, e o “Extremo Park Indoor”, de Paula Azevedo.

Os ambientes podem ser visitados até o dia 15, quando a mostra se encerra. n