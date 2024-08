A nova coleção Summer Spring 2025 da Osklen traz a leveza de um balneário fresh e solar, que se movimenta como uma canção composta por memórias de outros verões e vivências cotidianas na cidade berço do lifestyle da marca: o Rio de Janeiro.



Inspirada no cenário de Ipanema e em elementos que representam seus contrastes, como o duo de cores do calçadão, que equilibra o branco, representando a areia e a natureza, e o preto, simbolizando o asfalto e a integração à vida urbana.



Reforçando seu pilar de sustentabilidade, a Osklen prioriza fibras nobres e naturais, como o linho e a seda, que trazem flexibilidade e sofisticação às peças. As criações trazem uma sensualidade única e pura, sensível ao tato e à música.



“Essa coleção é uma canção, uma bela canção. Inspirada em Ipanema, que é Rio de Janeiro, que é Brasil, que é o mundo. Acho que é assim que se compõe uma música. Acredito que tenha sido assim que João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim se inspiraram e transformaram o que eles viam em Ipanema, que é o mesmo que eu vejo, que todos nós vemos hoje em dia. Só que eles compunham músicas, criaram a bossa-nova e nós criamos a Osklen". Foi assim que o fundador e diretor-criativo da Osklen, Oskar Metsavaht, definiu a coleção primavera-verão 2025 de sua marca.



A novidade na linha feminina é o fio de tricô de cortiça, um material natural e renovável, produzido a partir do reaproveitamento de diversas atividades industriais em um processo que promove a economia circular. As estampas buscam contar histórias por meio de elementos de estilos. Na paleta de cores, a representação do verão com tons neutros que se associam ao azul do céu e do mar, o verde das vegetações se apresenta de forma quente. Amarelos e laranjas remetem aos dias ensolarados, destaque para a vibração e sensualidade do vermelho pitanga.



Em acessórios e calçados, os óculos de sol são os protagonistas. A nova coleção traz três novos modelos genderless e, na linha de calçados, cores inéditas e novos modelos de sandálias, que remetem interpretações ainda mais brasileiras. Releitura de clássicos como vestidos, camisas e ternos de linho estão presentes com novos shapes e texturas. Assim como kaftans e lenços como peças ícones, pela versatilidade.