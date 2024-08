Quem gosta de ler deveria conhecer um “novo” gênero da literatura, a ficção cristã, que tem ganhado cada vez mais espaço e está aparecendo cada vez mais entre os livros mais vendidos. São histórias que misturam narrativas imaginárias e religiosidade e têm despertado a curiosidade do público mais jovem.

Um peregrino espiritualmente abatido que viaja rumo à Cidade Celestial e, no decorrer da aventura, passa por lugares sombrios e medonhos, como o Desfiladeiro do Desespero, a Feira das Vaidades e o Rio da Morte, que ameaçam sua chegada ao destino final. O Peregrino, do autor John Bunyan, é um clássico desse gênero literário, que há quase quatro séculos figura nas listas dos livros mais vendidos do planeta. Hoje, a obra abre espaço para este estilo.



Subgênero da ficção científica que tem o cristianismo como pano de fundo, esse estilo atrai cada vez mais leitores, principalmente entre os jovens. Na Plenitude Distribuidora, empresa que atua no atacado e varejo de livros cristãos, a ficção cristã já está no topo dos mais vendidos. O Peregrino, por exemplo, é atualmente o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia.



Entre as obras mais atuais, o destaque fica com autores brasileiros, que registram publicações que caíram no gosto popular. Tatielle Katluryn, por exemplo, é um dos grandes nomes autorais do tema e é responsável pelo best-seller “O Horizonte mora em um dia cinza”, um romance cristão, que traz ainda elementos de doramas, com foco na cultura asiática.



Outro campeão de vendas no subgênero é “A Escolha do verão” da também brasileira Sara Gusella. Autora de fantasia e ficção cristã, Sara é idealizadora da FEFICC – Feira de Ficção Cristã e Cultura, que fez sua terceira edição mês passado em São Paulo, para promover obras e autores.

