O Dia dos Pais será comemorado no dia 11 de agosto. Para aquele pai que gosta de cozinhar uma boa sugestão é o conjunto de facas Action da Brinox. O kit apresenta quatro diferentes facas para cortar e picar diferentes tipos de alimentos e uma tesoura multifuncional. Cada peça possui lâminas de aço inoxidável com acabamento na cor preta e cabos ergonômicos em ABS. As peças são acompanhas por um suporte tipo colmeia sofisticado e prático.

Lançamento das canetas Montblanc divulgação



Olimpíadas 1

No mesmo ano em que a Meisterstück surgiu e deu início à história de escrita artesanal da Montblanc, os Jogos Olímpicos uniram o mundo para celebrar a excelência atlética e o espírito desportivo. Em 1924, os participantes reuniram-se para os 8º Jogos Olímpicos de Paris e para os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix, no sopé da montanha Mont Blanc. Com a sua nova coleção Meisterstück x Olympic Heritage, a Montblanc celebra o 100º aniversário do seu instrumento de escrita ao mesmo tempo que presta homenagem ao centenário dos Jogos Olímpicos de 1924. O lançamento trouxe a caneta em três opções de cores: prata, vermelho ou azul.

A Mormaii, marca esportiva brasileira, entrou na moda do Brasilcore e lançau o Mormaii Life Ultra edição Brasil Divulgação



Olimpíadas 2

A Mormaii, marca esportiva brasileira, entrou na moda do Brasilcore e lançau o Mormaii Life Ultra edição Brasil. Além de entrar nas cores do país, o relógio é do novo modelo Ultra que conta com uma ultratela de 1.91 polegadas e alta resolução e 100% sensível ao toque, monitoramento de 100 esportes, que vão desde corrida, natação, ioga, ciclismo entre outras atividades, contador passos, calorias, distância percorrida. Além disso, o modelo também traz um aplicativo próprio para gerenciamento do smartwatch com todos os dados de cada uma das funções, totalmente em português e ainda trazendo segurança nos dados. O acessório ainda possibilita personalização das telas, com possibilidade de inclusão de qualquer foto do celular, e na edição Brasil com uma opção nas cores verde e amarelo em pulseira de silicone perfurada com fecho em pino e passador invisível, com maior ventilação da pele na prática de exercícios.