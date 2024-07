A renomada marca americana criada pela estilista Diane von Furstenberg, a DVF é uma das principais grifes de moda do mundo, conhecida por seus vestidos exclusivos com estampas de arte. E estão usando todo seu prestígio e expertise em uma parceria pela sustentabilidade. A DVF uniu seu design atemporal às fibras da Lenzing para exemplificar o compromisso de ambas as empresas em destacar escolhas e trazer uma mudança real para o mundo da moda. Coleções criadas com fibras Tencel e Lenzing Ecovero já estão nas lojas e novas coleções serão lançadas no terceiro trimestre deste ano.



O grupo Lenzing é líder global na produção de fibras especiais à base de madeira e fez collab com a Diane von Furstenberg (DVF) para trazer materiais responsáveis para a moda mainstream. Através da parceria roupas e acessórios foram produzidos utilizando uma significativa composição das fibras, isso é um marco significativo no compromisso de ambas as empresas com a responsabilidade ambiental, e aumenta a conscientização sobre escolhas conscientes de moda.



Reconhecida por seu design atemporal, a DVF está expandindo seu impacto ao incorporar as fibras da Lenzing em suas coleções, complementadas com a adoção das melhores práticas em sourcing, produção e conceitos de design ecologicamente corretos. Uma vez que as fibras Tencel e Lenzing Ecovero são certificadas com o EU Ecolabel pela excelência ambiental, aproveitando o seu baixo impacto ambiental, a parceria ajudará a elevar a qualidade das peças da DVF, criando itens de vestuário que combinam estilo e conforto com um desempenho de sustentabilidade, principalmente por causa das características das fibras como solidez de cor, respirabilidade e maciez.



A coleção da temporada de verão de 2024 da DVF, com o tema "O Festival das Cores", apresentou uma celebração de cor e cultura, inspirada nos festivais de verão ao redor do mundo, desde o Cinco de Mayo do México até o Midsummer Festival da Suécia e o La Vandange na França. A coleção apresenta uma série de peças com cores vibrantes e modelagens elegantes feitas com as fibras da marca Lenzing™ Ecovero™, além de seda, linho e algodão.



“Estamos entusiasmados em nos associar à Lenzing para colocar a moda sustentável em destaque na indústria. Na DVF, acreditamos que a moda não só deve fazer as mulheres se sentirem confiantes e bonitas, mas também contribuir positivamente para o mundo. Ao integrar as fibras responsáveis da Lenzing em nossos designs, estamos dando um passo importante para promover mudanças significativas e inspirar outras marcas em direção a escolhas de moda conscientes”, disse Jessie Chen, parceira estratégica global da DVF e CEO da marca na China.



“Estamos muito satisfeitos por colaborar com a DVF para trazer materiais eficientes em termos de recursos feitos a partir de fontes de madeira geridas de forma sustentável para a moda convencional. As fibras Tencel e Lenzing Ecovero são fabricadas com pelo menos 50% menos emissões de carbono e consumo de água. A Lenzing está empenhada em impulsionar a inovação de produtos e promover a sustentabilidade ambiental em toda a indústria têxtil”, disse Harold Weghorst, Diretor Sênior de Marketing e Branding, Global Textiles Business, Lenzing AG.

Harold Weghorst

Diretor Sênior de Marketing e Branding, Global Textiles Business, Lenzing AG