MINEIRÃO SUSTENTÁVEL

A nova campanha da Vale mostra a importância de alguns dos minérios na vida do brasileiro. Segundo o diretor de comunicação da Vale, Leandro Modé, “a mineração é uma peça-chave para a construção de um mundo mais sustentável. Sobretudo em relação à transição energética e à descarbonização que precisamos fazer com urgência.

FILMES

A peça da campanha será desdobrada nas redes sociais em ativações out-of-home nas principais cidades em que a mineradora tem operação no estado, como Belo Horizonte, Belém, Vitória, São Luís e Brasília. Porém, ao longo do ano, mais três outros filmes serão disponibilizados como desdobramento da plataforma de comunicação “Essencialidade da Mineração”.

MENSAGEM

“Como costumamos dizer aqui, Brumadinho foi a força motriz da profunda transformação que fizemos nos últimos anos e seguimos fazendo. A comunicação publicitária nos permite levar esta mensagem de mudança, dar transparência às nossas ações e mostrar também algo pouco percebido: a mineração é essencial para as nossas vidas”, completa Leandro Modé.

AQUECIMENTO

Assim como aconteceu na preparação para a Copa 2014 (masculina), as agências especializadas em esportes e entretenimento já iniciaram o seu aquecimento para a 14ª Copa do Mundo Feminina da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que será realizada no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

MINEIRÃO

O Brasil será o primeiro país sul-americano a sediar a competição. Dez dos 12 estádios da Copa do Mundo Masculina 2014 receberão os jogos. O Mineirão está entre eles. O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã (RJ), será palco da abertura e encerramento do torneio. A seleção feminina busca a sua primeira taça.

MARCAS

Em 2023, Austrália e Nova Zelândia sediaram a competição, que consagrou a Espanha como campeã. Muitas marcas que estiveram na última Copa deve retornar. A competição contou com os seguintes parceiros, patrocinadores e apoiadores: Itaú, Adidas, Coca-Cola, Wanda, Qatar Airways, Hyundai/Kia Motors, Visa, Budweiser, McDonald’s, Unilever, Mengniu Dairy, Globant, Booking.com, Calm, Keter Group e Hublot.

IMPACTO DO INVERNO

A estação do inverno se aproxima e faz com que 8 em cada 10 empresários do seguimento de vestuário e acessórios, tecidos e artigos de cama, mesa e banho, e calçados e artigos de viagem sejam impactados positivamente pelo período, segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Viagem Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG. O inverno, que oficialmente ocorre no período de 21 de junho a 23 de setembro, impactará mais empresas desses setores frente a 2023. Atualmente 77,1% dos empresários esperam impacto positivo com o inverno, 12,7 pontos percentuais superiores ao último ano, quando o impacto positivo foi de 65,0%.

VAREJO OTIMISTA

Os empresários do varejo que são impactados pelos dados acreditam que as vendas serão melhores ou iguais a última temporada em 60,4%, proporção menos expressiva que em 2023, quando 74,6% dos varejistas esperavam vendas iguais ou melhores que o inverno anterior. Os motivos que levam 6 em cada 10 comerciantes creem melhorar nas vendas são o inverno rigoroso (36,6%), otimismo (32,1%), consumidor está comprando mais (13,0%), diversidade de produtos (10,7%) e esperança (10,7%).