Youcom criou a coleção para o Dia dos Namorados – ou Dia do Amor.

Clube dos Românticos

Em parceria com seu time de criadores e nomes como Luísa Sonza e o casal Larissa Manoela e André Frambach, Youcom criou a coleção para o Dia dos Namorados – ou Dia do Amor. Com o mote “Clube dos Românticos”, a ação vai até o dia 12 de junho e explora diversas histórias de relacionamentos em uma série de conteúdos que incentivam os jovens a expressarem seus lados românticos sem medo. A campanha, claro, vai mostrar as peças criadas, em um estilo casual, bem descolado.

Coleção colaborativa da Puma com o músico, artista criativo e designer, A$AP Rocky

Colaboração

A nova coleção colaborativa da Puma com o músico, artista criativo e designer, A$AP Rocky, já está disponível no Brasil. A collab apresenta peças que misturam moda e automobilismo, usufruindo do estilo e experiência cultural da marca e do músico. O destaque fica por conta do Inhale, sneaker lançado na década de 2000, escolhido a dedo por A$AP nos arquivos da grife esportiva. Completam a coleção peças de vestuário e acessórios.

Usaflex lançou os modelos com a cartela de cores que refletem toda a elegância da estação



Conforto

Faltam apenas algumas semanas para a temporada mais fria do ano chegar, apesar das temperaturas ainda estarem bem altas. Mas a Usaflex já lançou os modelos com a cartela de cores que refletem toda a elegância da estação. Para o inverno de 2024, a paleta traz uma mistura de tons intensos e neutros, que permite uma variedade de combinações para todos os estilos, e claro, os clássicos preto e branco que nunca saem de moda. E entram cinza, roxo e marrom que está de volta com força total.