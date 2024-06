Equilíbrio

O equilíbrio é uma coisa muito importante, e na ioga, diferente do que muita gente pensa, ele não serve apenas para fazer com que as pessoas consigam ficar firmes sobre um pé só. Essa prática milenar associa o equilíbrio interior ao exterior, pois eles estão totalmente relacionado entre si e se influenciam, afinal, a ioga trabalha com o corpo e a mente de forma integrada.



As asanas de equilíbrio exigem a nossa atenção, calma, resiliência e nos ajudam a aquietar a mente e o coração, gerando sensação de bem-estar. Para conseguir esse equilíbrio é preciso concentração, foco. É o exercício desse estado de consciência, de presença, que você adquire e leva para a vida. Aprender a se equilibrar numa postura, muitas vezes, tem mais a ver com seu estado mental do que com habilidades físicas.



A partir de histórias pessoais, Priscila Leite, criadora do maior canal de aulas de ioga do país, escreveu um livro no qual ensina a alcançar o equilíbrio e compartilha, de forma bem-humorada e honesta, a importância que há em se conhecer e aborda temas sensíveis.



Popularmente conhecida como Pri Leite, seu primeiro livro intitulado Todo mel dessa vida, publicado pelo selo Academia da Editora Planeta é dividido em cinco partes – autocuidado, autoconhecimento, leveza, equilíbrio e presença. Nele Priscilla compartilha a própria história mostrando como a ioga e a meditação permeiam e transformam o dia a dia de forma divertida e sincera. Além disso, a autora busca responder perguntas frequentes e incentiva o leitor a olhar para o cotidiano com brilho.



Ela mergulha por assuntos sensíveis como maternidade, amores, os altos e baixos do processo de amadurecimento e finitude. A autora divide inspirações que incentivam os leitores a se movimentar, respirar e se reconhecer, e, de modo subliminar, traz a essência do exercício prático e da meditação.

