"Não só de chocolate se vive a Páscoa". Seguramente você já leu ou ouviu essa a frase por aí. E não é para menos. A Páscoa, celebrada dia 31 de março, é uma das datas mais importantes para o mercado. Os números estão aí para provar, apesar de pequenas divergências entre dados de uma pesquisa e outra, que o brasileiro é apaixonado por chocolate. A Opinion Box realizou pesquisa sobre o consumo da guloseima no Brasil. Entre os ouvidos, 29% declararam consumir chocolate várias vezes por semana, e 23% compram o doce, em quaisquer de suas várias formas, pelo menos uma vez por semana. Por essa paixão, 49% dos entrevistados confirmam que irão comprar ovos de Páscoa para consumo próprio; 34% planejam comprar para os filhos, 31% para o cônjuge ou parceiro(a), 20% para os pais e, finalmente, 11% irão presentear os amigos.

Mas pensar apenas em chocolate neste período pode ser um erro. Pode levar a perda de ótimas oportunidades de oferecer aos consumidores uma série de outros produtos e serviços. A data é importante para todo o comércio. A novidade este ano são os coelhinhos personalizados e outras atrações, desenvolvidos em IA (Inteligência Artificial). Só que os consumidores estão sempre atentos às novidades e aos preços delas. Por isso, as campanhas para este ano devem - como sempre - focar sim nas promoções. No entanto, neste período, outros valores devem ganhar mais espaços nas mídias.

Produtos como peixes e frutos do mar em geral, e toda a linha relacionada às refeições na Páscoa, juntamente com as bebidas ficam mais na mira dos consumidores e devem ter a atenção dos criativos. O setor de alimentos e bebidas lidera a preferência ao lado do chocolate, mas vestuário, utensílios domésticos, brinquedos e até joias têm mais procura nesta época. Levantamento da CNC mostra que presentear é uma prática comum na Páscoa. No ano passado, 75% das pessoas presentearam alguém, e muitos optaram por presentear mais de uma pessoa.

Os varejistas mineiros estão otimistas e prometem recorrer a todos as mídias possíveis para alcançarem os consumidores. O Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG, indica que 75,0% dos comerciantes varejistas do segmento alimentício acreditam que as vendas serão melhores ou iguais ao último ano. O valor médio a ser gasto no período é de R$ 89,90, valor superior aos R$ 76,60 do ano passado. A CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo- prevê movimento de 3,4 bilhões nesta Páscoa, aumento de 4,5% em relação ao ano passado R$ 3,29 bilhões).

Outra pesquisa interessante, da Squid, empresa de tecnologia especialista em marketing de influência, aponta que 87,1% dos entrevistados consideram a Páscoa uma "comemoração importante", tradicionalmente ligada à família. A maioria dos ouvidos (96,3%) pretende curtir a data com seus familiares. Só que o período de consumo não se concentra no dia pascal. Cerca de 44,2% dos entrevistados compram chocolates nas duas semanas que antecedem a data, enquanto 32,4% fazem compras uma semana antes. Os supermercados e atacarejos (49,4%) são os pontos preferidos de compra, seguidos das lojas físicas (35%) das marcas. Em 2023, o segmento de supermercados registrou aumento de 21,7% nas vendas, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Isso mostra a necessidade de os supermercados focarem suas campanhas nesses produtos, mas sem desprezar os "valores agregados".

Produtos artesanais e a simples popular barra de chocolate e caixas de bombom surgem como opções para quem não está disposto a fazer sacrifícios financeiros, mas também não pretende passar a data em branco. Por isso, a possibilidade de negócios na Páscoa é ampla. Redes de restaurantes, hotéis, bares, entre outros, também são contemplados. Assim, o conteúdo das propagandas não deve se fixar nos símbolos da época. Falar de valores humanos, das emoções, do respeito à natura e ao próximo e do clima fraternal da Páscoa se tornam ótimos argumentos para sensibilizar os consumidores. Especialmente em tempos de algoritmos e bolhas de comunicação. Assim, oferecer um bom "sentimento agregado" aos produtos pode fazer toda a diferença na decisão de compra nesta Páscoa.

Briefing

ELAS MERECEM

No Dia Internacional das Mulheres, a agência Uhuru Comunicação, de Belo Horizonte, não se limitou a festejar. A agência estabeleceu feriado exclusivo para elas, em caráter permanente, colocando em prática o que já foi estabelecido projeto de Lei, mas que até hoje não saiu do papel.

Mas, neste caso, em um feriado exclusivamente só para elas.

PERMANENTE

A ideia surgiu da própria equipe, transformando-se em benefício permanente da empresa e já incorporado ao seu calendário anual. No dia 8 de março, todas as tarefas foram assumidas integralmente pelos homens. Ou seja, o serviço não ficou acumulado para elas no dia seguinte. Para viabilizar a iniciativa sem criar transtornos, a agência fez um comunicado prévio aos clientes explicando a sua intenção de liberar todas as colaboradoras no dia 8 de março. E todos aprovaram, o que acabou inspirando um dos clientes a repetir o gesto, dando o dia de folga também para as mulheres da sua equipe.

REFORÇO CULTURAL

O retorno recebido motivou a Uhuru a ampliar a divulgação da sua iniciativa. Em post publicado em suas redes sociais, a agência enfatiza: "Um dia não é nada perto do que todas as mulheres enfrentam diariamente. Mas acreditamos, sinceramente, que ao decretarmos este benefício permanente, estamos não só lançando uma iniciativa que pode inspirar outras empresas, mas dando um passo fundamental para reforçar nossa cultura de respeito, reconhecimento e acolhimento."

ESTÍMULO

Além de divulgar em suas redes, a agência também enviou um comunicado aos clientes, fornecedores, parceiros e imprensa com dados que alertam para o desequilíbrio nas relações entre homens e mulheres, a fim de ampliar a visibilidade da sua iniciativa e estimular outras empresas a se engajar na luta pelos direitos da mulher.

MAIS criativa

Por mais um ano, a Warc, empresa que faz parte do grupo organizadores do Festival Internacional de

Criatividade Cannes Lions, divulgou a lista das marcas, agências e redes de publicidade que mais se destacaram em eventos e premiações de criatividade no último ano. De acordo com o ranking, o Burger King está no primeiro lugar entre as 100 marcas mais premiadas e criativas do mundo. Esta é a sexta consecutiva vez que a rede e fast food ocupa a primeira posição no ranking.