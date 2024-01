Apesar das intensas chuvas que caem nessa época do ano, a temperatura continua em alta e as férias continuam a todo o vapor. Quem gosta de sol não perde a oportunidade de curtir uma praia e nada como estar elegante na estação mais quente do ano. Inspirada na essência transformadora da alma feminina a Strass criou um verão leve, contagiante e sem rótulos.



As padronagens clássicas como o xadrez e o poá estão presentes para indicar a linha do tempo, trazendo à memória épocas que marcaram a história com looks em composê: o encontro do eterno com a leve e sofisticada capacidade de fazer moda com traços de atualidade e tendência, características presentes na marca desde suas primeiras coleções.



O vermelho chega marcante para colorir a clássica família de tons neutros. Além do preto e branco, dupla que sempre marca presença nas coleções da Strass, o off white, o azul-claro e o nude marcam presença e recebem com alegria o pink, o verde-lima, o verde-bandeira e o marinho, outro clássico do verão que remete à linha navy.

O branco sempre marca presença nas coleções da Strass Strass/divulgação

Vestidos, macacões, shorts, saias de vários comprimentos, blusas, camisas, croppeds são os moods dominantes, mas também tem muita alfaiataria. Além da padronagem xadrez e poás, as listras também marcam presença e algumas peças trazem flores e/ou folhas bordadas e outras têm acabamentos delicados de tiras especiais com bolinhas que dão charme e movimento.



A fusão do eterno e do atual trouxe à tona todos os elementos de Splash, uma coleção que convida a se jogar de corpo e alma no verão.