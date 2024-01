Dois grandes eventos vão mobilizar o mercado publicitário belo-horizontino: o Carnaval, maior festa popular do país, já na pauta de todas as agências, e a Stock Car, principal categoria automobilística brasileira. A festa momesca, inclusive, vem movimento a cidade, com o Ensaio Geral, iniciado ontem, e os ensaios dos blocos e escolas, aquecimento para o período "apoteótico" de 27 de janeiro e 18 de fevereiro. A movimentação financeira neste período deve superar os R$ 720 milhões do ano passado. No país, nossa maior manifestação cultural movimentou em 2023, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), R$ 8,18 bilhões em receitas.

Os três setores que mais arrecadaram nacionalmente no período (84%) foram bares e restaurantes (R$ 3,63 bilhões), transporte (R$ 2,35 bilhões) e hospedagem (R$ 890 milhões). A economia criativa também foi beneficiada. Os estados que mais luraram foram Rio de Janeiro (R$4 bilhões) e São Paulo (R$ 1,8 bilhão), seguidos de Salvador (R$ 1,2 bilhão). São também os líderes no mercado publicitário, especialmente pelo dinheiro gerado nos tradicionais desfiles com as transmissões pela TV.

Já o faturamento em publicidade do Carnaval de BH, historicamente, é bem inferior ao das capitais mais tradicionais. Mas o crescimento vertiginoso a cada ano tem chamado a atenção das grandes marcas. Em comparação, BH teve faturamento de R$ 720 milhões com o Carnaval em 2023.

Para este ano, a Prefeitura de BH divulgou edital de patrocínio com 15 opções de investimento. O Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) foram primeiros novos patrocinadores a aderirem ao Carnaval de BH. A Fecomércio assinou a cota Apoio e investiu R$1 milhão. Já a CDL/BH adquiriu a cota Colaboração com aportou de R$ 500 mil. Outro patrocínio vem do Governo do Estado, por meio da Codemge e Cemig, investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões no novo sistema de sonorização da capital.

CAMPANHA

O Carnaval da Liberdade realizado pelo Governo de Minas Gerais, no ano passado, movimentou 224 municípios com 291 eventos. Foram mais de 11,6 milhões de foliões e movimentação financeira de R$ 1,5 bilhão, com 41,6 mil empregos gerados. Agora, a expectativa é de fluxo turístico de 12,1 milhões de pessoas no estado, criação de 50 mil empregos e faturamento de R$ 1,8 bilhão- aumento de 20% em relação a 2023.

E para atrair mais turistas, o governo de Minas colocou na rua a campanha "Vem pra Minas no Carnaval", criada pela agência Lápis Raro. A campanha conta com inserções em diversos formatos e plataformas nas principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Natal. Nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) serão realizadas ações nos túneis de embarque e desembarque. Portanto, até o final do mês, o Carnaval de Minas estará presente também nos metrôs de SP e RJ, nos abrigos, bancas e painéis digitais.

STOCK CAR NA PAMPULHA

No segundo semestre, em agosto, será a vez da Stock Car acelerar o ritmo do faturamento da capital mineira. Assim como no Carnaval, porém em escala menor, a principal categoria do automobilismo nacional também vai gerar receitas, empregos e movimentar a cadeia produtiva da comunicação.

A prova deve gerar impacto de até R$ 285 milhões na economia de BH e cerca de R$ 12 milhões em impostos para o Estado. A etapa está agendada para o dia 18 de agosto. Até o final do contrato, o faturamento deve gerar cerca de R$1 bilhão.

A Prefeitura de BH abriu licitação para serviços de adaptação do entorno do Mineirão. A etapa de BH será realizada no modelo 'Circuito de Rua' reforçando a imagem da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e terá transmissão ao vivo para 157 países, o que colocará BH em evidência mundial.

Estima-se que o faturamento em publicidade da Stock Car em 2023 tenha sido superior a R$ 120 milhões, considerando o contrato da TV e os patrocínios das marcas envolvidas. A estrutura promocional que gera receita se divide em diferentes aportes, que variam de R$ 1 milhão a cerca de R$ 10 milhões, por cotista. A diferença se dá de acordo com a exposição solicitada de cada empresa. Para divulgar sua marca em uma equipe, o patrocinador investe de R$ 100 mil, para cotas pequenas, a até R$ 10 milhões, para ser o principal.

De acordo com um estudo do Centro de Inteligência da Economia da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, a Stock Car causa um impacto econômico de até R$ 30 milhões por etapa nas cidades por onde passa. Em média, 220 mil fãs assistem in loco as provas da categoria por ano. Nos camarotes, cerca de 20 mil convidados comparecem anualmente, enquanto cerca de 30 mil pessoas participam da visitação aos boxes. Em relação ao retorno de mídia, a Stock Car ultrapassou a marca de R$ 1,5 bilhão pela primeira vez em 2021, segundo o Ibope/Repucom. Portanto, não é novidade que quem manda em tudo é o retorno publicitário e promocional que as marcas envolvidas experimentam ao se unirem ao esporte.

Briefing

BETS NO TOPO

O Conar (Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária) fez a curadoria de parâmetros para o segmento das bets, agora garantidas por lei. As empresas de apostas eletrônicas contabilizaram faturamento de R$ 120 bilhões no mercado brasileiro. Para a DataHub, o crescimento foi de 360% em dois anos e 230 novas empresas se instalaram no país desde 2021.

EXPLOSÃO

Na avaliação feita pela Tunad, empresa especializada em inteligência de mídia, em 2023 foram veiculados 88 mil anúncios nos mais diversos canais. O volume de acessos no Brasil, o país líder, foi de R$ 3,19 bilhões no ano passado. Entre compra de mídia, naming rights, patrocínios em camisas de clubes de futebol, promoções e ações com atletas, o valor pode chegar a R$ 3,5 bi, como informou o portal Exame.

NA TV

Das dez marcas que mais anunciaram em TV no 3º trimestre de 2023, as três que mais se destacaram no período foram Sportingbet, com mais de 8 mil anúncios; Betano, com mais de 6 mil; e Bodog, com mais de 2 mil. Também participaram as marcas EstrelaBet, com 2.011 inserções; Betfair.net (1.792); Esportes da Sorte (1.547); Cartola Pro (1.237); Betsul (1.059); Betnacional (1.007) e Pokestars, com 639 veiculações, segundo detalha a Tunad.

UEFA NO SBT

O SBT vai continuar como a casa da UEFA Champions League na TV aberta brasileira. O acordo renovado com a Warner Bros Discovery até 2027. A liga é transmitida pela emissora desde a temporada 2020/21. A emissora reforça seu objetivo de continuar investimento nas transmissões esportivas. Além da UEFA, o SBT exibe os jogos da Conmebol Sul-Americana e da Copa do Nordeste.

KTO NA ALTEROSA

Outra marca relevante que se destaca no mercado é a KTO. A empresa de apostas esportivas e cassino online opera no Brasil desde 2019. A marca também investe no patrocínio de clubes e eventos esportivos no Brasil, como o Campeonato Mineiro Futebol. Na consolidada parceria com a TV Alterosa, a marca está presente no programa Alterosa Esporte e no Troféu Telê Santana, com ações de divulgação e sorteios de prêmios.

VIOLÊNCIA INFANTIL

A campanha "Enfrentamento à violência contra as crianças e os adolescentes", criada pela Lápis Raro para a Secretaria de Desenvolvimento Social do governo do Estado de Minas Gerais, a SEDESE, alerta para os sinais da violência contra as crianças e adolescentes. A ação também chama a sociedade e toda a rede de vizinhos, familiares e/ou amigos, para denunciarem caso presenciem ou ouçam qualquer ato de violência contra crianças e adolescentes.