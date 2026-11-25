O ex-campeão mundial de boxe peso-pesado Tyson Fury recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, segundo revela um novo documentário da Netflix. A produção, com estreia marcada para esta sexta-feira, aborda os altos e baixos da carreira do atleta e marca a primeira vez em que a condição de saúde mental é mencionada publicamente.

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Em comunicado divulgado pela Netflix, Fury, de 37 anos, descreveu a gravidade do quadro: "as palavras não alcançam a explicar a escuridão em que me encontrava. Venha de uma versão viva das profundezas do inferno. Houve momentos em que estava totalmente convencido de que terminaria em um quarto acolchoado e com a porta trancada. Isso me aterrorizava muitíssimo".

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O boxeador detalhou o impacto em sua rotina: "acordava à noite nesse estado; a ansiedade me paralisava. Simplesmente não conseguia superá-la. Estava completamente perdido. Foi então que fui consultar uma psiquiatra em Londres. Ela me fez muitas perguntas e, no final, eu atendia a todos os critérios do que quer que estivesse acontecendo: depressão, ansiedade, transtorno bipolar…".

Repercussão familiar e sintomas

A esposa do atleta, Paris, relatou a reação inicial diante do laudo médico: "era algo como: 'não diga bobagens. Do que ela está falando? Os esquizofrênicos… os maníacos são esquizofrênicos. Você não é esquizofrênico, sabe?'". John Fury, pai do pugilista, declarou reconhecer que o quadro sempre esteve presente e comentou: "do jeito que eu sou, e sem entender nada de nada, não queria ver um garoto deprimido. E se o via, não prestava atenção. Mas agora eu entendo. É uma doença, uma doença terrível; eu mesmo sofro disso".

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos classifica a esquizofrenia como: "um transtorno mental caracterizado por alterações nos processos de pensamento, na percepção, na resposta emocional e nas interações sociais". O órgão aponta sintomas psicóticos como alucinações, delírios e alterações de pensamento, além de menor expressão emocional, falta de motivação, dificuldades interpessoais e prejuízos motores e cognitivos.

Superação pessoal e retorno aos ringues

Fury relembrou a dependência química e apontou a data em que buscou mudanças: "acho que o ponto de virada para mim foi a noite de Halloween de 2017. Saí e senti vergonha da minha aparência; estava uma bagunça, gordo, e usava uma fantasia chamativa, um traje de esqueleto que brilhava no escuro, pensando que assim ninguém me reconheceria. Olhei ao meu redor, vi tantas pessoas jovens e pensei: 'tive o mundo em minhas mãos e joguei tudo fora. E agora, sou apenas uma bagunça, estou gordo e sou viciado em álcool… melhor ir para casa'".

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A produção, dirigida por Lucy Wilcox, registra o momento em que Fury alcançou o topo da modalidade ao conquistar o título mundial em 2015, período que antecedeu um longo afastamento do esporte. O pugilista retomou os treinos e venceu novamente o cinturão peso-pesado em 2022. O atleta perdeu o título para o ucraniano Oleksandr Usyk em maio de 2024 e anunciou aposentadoria após novo revés contra Usyk em dezembro do mesmo ano. Em 2026, Fury retornou à ativa com duas vitórias e marcou confronto contra o inglês Anthony Joshua para 11 de dezembro em Cardiff, no País de Gales.