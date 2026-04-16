Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e psicose: o que são essas condições, como se manifestam e quais os caminhos para o tratamento

Condições como esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e episódios psicóticos costumam gerar dúvidas e, muitas vezes, medo. São quadros de saúde mental que afetam o modo como a pessoa percebe a realidade, pensa, sente e se relaciona. Apesar de compartilharem sintomas como delírios e alucinações, cada um desses diagnósticos tem características próprias. Além disso, critérios específicos e abordagens de tratamento que vêm sendo aprimoradas por pesquisas internacionais.

Ao longo das últimas décadas, organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o National Institute of Mental Health (NIMH), nos Estados Unidos, e diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) têm reforçado que esses transtornos são condições de saúde, com base biológica, psicológica e social, e não resultado de fraqueza de caráter. Por isso, acesso à informação confiável e ao tratamento adequado aparece, de forma consistente nos estudos, como fator decisivo para reduzir sofrimento e melhorar a qualidade de vida.

A esquizofrenia é um transtorno mental definido por alterações persistentes na percepção da realidade, no pensamento e no comportamento – depositphotos.com / nito103



O que é esquizofrenia e quais são seus principais sintomas?

A esquizofrenia é um transtorno mental definido por alterações persistentes na percepção da realidade, no pensamento e no comportamento. De acordo com a OMS e com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), trata-se de uma condição crônica que costuma surgir no fim da adolescência ou início da idade adulta, variando em intensidade ao longo do tempo. Ou seja, não se trata de dupla personalidade, como ainda é popularmente confundido, mas de uma desorganização da experiência mental.

Os sintomas mais característicos incluem delírios (crenças firmes que não se baseiam em fatos, como a ideia de estar sendo perseguido), alucinações (percepção de vozes ou imagens sem estímulo externo), pensamento desorganizado (fala confusa, perda de lógica) e alterações de comportamento, como agitação ou retraimento intenso. Estudos publicados em revistas como a The Lancet Psychiatry destacam também os chamados sintomas negativos, como redução da expressão emocional, dificuldade em sentir prazer e perda de interesse por atividades antes importantes.

Transtorno esquizoafetivo: o que diferencia essa condição?

O transtorno esquizoafetivo é definido por critérios que combinam sintomas típicos da esquizofrenia com episódios marcantes de transtorno do humor, como depressão grave ou mania. Segundo o DSM-5-TR e materiais do NIMH, essa condição se caracteriza quando há, em um mesmo quadro, sintomas psicóticos persistentes e alterações intensas de humor, presentes por uma parte significativa da evolução clínica.

Na prática, a diferença central em relação à esquizofrenia é a importância dos sintomas de humor. Afinal, enquanto na esquizofrenia a psicose é o eixo principal, no transtorno esquizoafetivo há períodos em que o quadro se parece muito com um transtorno bipolar ou depressivo maior. Porém, acompanhados de delírios, alucinações ou desorganização do pensamento. A literatura científica descreve esse transtorno como um ponto intermediário entre os transtornos psicóticos e os transtornos do humor, o que exige atenção especial ao histórico detalhado do paciente.

O que são episódios psicóticos e como se manifestam?

O termo episódio psicótico se refere a um período em que a pessoa perde, em maior ou menor grau, o contato com a realidade. Esse episódio pode ocorrer no contexto de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, uso de substâncias ou mesmo de forma isolada, como nos quadros chamados de psicose breve. Assim, organizações como o Royal College of Psychiatrists, no Reino Unido, ressaltam que um primeiro surto psicótico é considerado emergência em saúde mental.

Os sintomas mais comuns incluem:

Delírios persecutórios: sensação de estar sendo vigiado, seguido ou conspirado.

sensação de estar sendo vigiado, seguido ou conspirado. Alucinações auditivas: ouvir vozes que comentam, criticam ou dão ordens.

ouvir vozes que comentam, criticam ou dão ordens. Alucinações visuais ou táteis: ver figuras ou sentir toques inexistentes.

ver figuras ou sentir toques inexistentes. Pensamento e fala desorganizados: dificuldade em manter uma linha de raciocínio.

dificuldade em manter uma linha de raciocínio. Comportamento estranho ou inadequado ao contexto: agitação, risos fora de hora, isolamento brusco.

Esses sinais podem surgir de forma abrupta ou gradual. Guias clínicos enfatizam que quanto mais cedo ocorre o encaminhamento para avaliação especializada, maiores são as chances de estabilização e redução do risco de novos surtos.

Como é feito o diagnóstico clínico dessas condições?

O diagnóstico de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e episódios psicóticos é clínico, baseado em entrevista detalhada, histórico de vida e observação do comportamento. Psiquiatras e psicólogos utilizam critérios padronizados de classificações internacionais como o DSM-5-TR e a Classificação Internacional de Doenças (CID-11), da OMS. Não existe, até o momento, um exame de sangue ou de imagem que, isoladamente, confirme esses diagnósticos.

Na prática, o profissional analisa:

Duração dos sintomas: há quanto tempo delírios, alucinações ou alterações de pensamento estão presentes. Impacto na vida diária: prejuízos em estudo, trabalho, autocuidado e relações sociais. Presença de alterações de humor: episódios de depressão profunda ou euforia marcada. Histórico médico, uso de substâncias e outras condições: para descartar causas orgânicas ou intoxicações.

Exames laboratoriais e de imagem podem ser solicitados para excluir outras doenças neurológicas ou metabólicas. Diretrizes da ABP e de instituições como o Instituto Nacional de Saúde Mental indicam ainda a importância de entrevistar familiares ou pessoas próximas, já que, em muitos casos, o próprio paciente tem dificuldade em perceber a gravidade das mudanças.

Quais são os tratamentos disponíveis e como a qualidade de vida pode melhorar?

O tratamento costuma combinar medicamentos, psicoterapia e acompanhamento multiprofissional. Os principais remédios utilizados são os antipsicóticos, recomendados em diretrizes internacionais para reduzir delírios, alucinações e agitação. É comum o uso de estabilizadores de humor ou antidepressivos em casos de transtorno esquizoafetivo, conforme avaliado pelo psiquiatra.

Equipes multidisciplinares podem incluir psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais e, em alguns serviços, educadores físicos e nutricionistas. Entre as abordagens mais citadas em estudos de reabilitação psicossocial estão:

Psicoterapia individual e em grupo: focada no manejo de sintomas, na organização do cotidiano e na compreensão da doença.

focada no manejo de sintomas, na organização do cotidiano e na compreensão da doença. Treino de habilidades sociais: voltado à comunicação, resolução de problemas e convivência em diferentes contextos.

voltado à comunicação, resolução de problemas e convivência em diferentes contextos. Programas de reinserção educacional e profissional: apoio para retorno à escola, cursos técnicos ou mercado de trabalho.

Pesquisas recentes indicam que, com tratamento contínuo e apoio adequado, muitas pessoas com esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou histórico de surtos psicóticos podem construir rotinas estáveis, manter relacionamentos e desenvolver projetos de vida compatíveis com seus interesses e possibilidades.

O tratamento costuma combinar medicamentos, psicoterapia e acompanhamento multiprofissional. Os principais remédios utilizados são os antipsicóticos, recomendados em diretrizes internacionais para reduzir delírios, alucinações e agitação – depositphotos.com / HayDmitriy



Estigma, preconceito e o papel da informação correta

Apesar dos avanços científicos, o estigma em torno dos transtornos psicóticos ainda é frequente. Estudos da OMS e de universidades brasileiras apontam que representações midiáticas focadas apenas em violência ou imprevisibilidade contribuem para o medo e para a discriminação. Essa imagem distorcida dificulta a procura por ajuda e pode levar famílias a esconderem sintomas por receio de julgamento social.

Especialistas em saúde mental defendem ações educativas contínuas, envolvendo escolas, serviços de atenção básica, empresas e meios de comunicação. Entre as estratégias citadas em relatórios internacionais estão:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Divulgação de informações baseadas em evidências, em linguagem simples e acessível.

Envolvimento de pessoas em tratamento e familiares em campanhas de sensibilização.

Ampliação do acesso a serviços públicos e comunitários especializados.

Ao reforçar que esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e episódios psicóticos são condições tratáveis, vinculadas a fatores biológicos, psicológicos e sociais, a informação confiável favorece o acolhimento, reduz o preconceito e incentiva o acesso precoce ao cuidado. Esse movimento, sustentado por instituições de saúde, pesquisas científicas e políticas públicas, tende a ampliar as possibilidades de recuperação e de participação plena na vida em sociedade.