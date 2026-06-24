Esquizofrenia: 5 sinais de alerta que a família não pode ignorar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A esquizofrenia é um transtorno complexo e o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento adequado e para melhorar a qualidade de vida tanto do paciente quanto de seus familiares.

A esquizofrenia é um distúrbio cerebral crônico que afeta a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Geralmente, os sintomas surgem no final da adolescência ou no início da vida adulta. Identificar as mudanças iniciais pode ser um desafio, pois elas podem ser confundidas com comportamentos típicos da idade ou com outras condições.

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É crucial entender que a associação entre esquizofrenia e violência é uma exceção, não a regra. Estudos mostram que a grande maioria das pessoas com este diagnóstico não é violenta. Na verdade, elas são mais propensas a serem vítimas de violência do que a cometê-la. O estigma em torno da condição muitas vezes agrava o sofrimento e dificulta a busca por ajuda.

No entanto, alguns padrões de comportamento devem ser observados com atenção. Compreender esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda especializada e iniciar um tratamento que pode controlar os sintomas e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Sinais de alerta da esquizofrenia

Observar mudanças sutis no comportamento de um familiar é crucial. Os primeiros indícios podem evoluir rapidamente, e a intervenção médica faz toda a diferença. Fique atento a estes cinco sinais:

Isolamento social progressivo: a pessoa começa a se afastar de amigos, familiares e atividades que antes apreciava. Esse distanciamento muitas vezes vem acompanhado de uma desconfiança crescente e da dificuldade em interagir com os outros. Alterações no pensamento e na fala: o discurso pode se tornar confuso, vago ou ilógico. A pessoa pode pular de um assunto para outro sem conexão aparente, ter dificuldade para organizar as ideias ou responder a perguntas de forma que não faz sentido. Comportamento desorganizado: mudanças na rotina, como o abandono da higiene pessoal, são comuns. O comportamento pode parecer bizarro ou inadequado para a situação, com reações emocionais que não correspondem ao contexto, como rir de uma notícia triste. Delírios e paranoia: surgem crenças fortes e irracionais que não podem ser mudadas pela lógica. A pessoa pode acreditar que está sendo perseguida, vigiada ou que possui poderes especiais. Essa paranoia pode gerar um estado constante de medo e desconfiança. Alucinações: o sinal mais conhecido é ouvir vozes que ninguém mais ouve. As alucinações também podem ser visuais ou táteis, como ver coisas que não existem ou sentir sensações no corpo sem uma causa física.

Ao notar um ou mais desses sinais em um familiar, é fundamental procurar ajuda médica psiquiátrica. A esquizofrenia é uma doença tratável, e o apoio da família, combinado com o tratamento adequado, é essencial para o manejo da condição. É importante ressaltar que, com o tratamento correto, a maioria das pessoas com esquizofrenia leva uma vida produtiva e não representa risco a terceiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.