Crise psicótica: como identificar os sinais e ajudar quem está sofrendo

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Comportamentos inesperados e aparentemente irracionais em locais públicos podem ser manifestações de um quadro de saúde mental grave que requer atenção imediata: o surto psicótico. Situações como essa, em que uma pessoa age de forma que indica uma perda de contato com a realidade, são um sinal de que ela precisa de ajuda médica urgente.

O surto psicótico é uma manifestação aguda de um transtorno mental. Durante a crise, a pessoa pode ter alucinações, que são percepções irreais, como ouvir vozes ou ver coisas que não existem. Também são comuns os delírios, que são crenças falsas e inflexíveis, como a convicção de estar sendo perseguida ou de ter poderes especiais.

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Esse quadro não é uma doença em si, mas um sintoma que pode ser desencadeado por diversas condições. Entre as causas mais comuns estão transtornos como esquizofrenia e bipolaridade, mas a crise também pode ser provocada pelo uso de álcool e outras drogas, por estresse extremo, traumas ou até mesmo por doenças físicas que afetam o cérebro.

Como identificar os sinais de alerta

Reconhecer os indícios de um surto psicótico é o primeiro passo para garantir a segurança de todos e buscar o tratamento adequado. Fique atento a mudanças súbitas de comportamento e a sinais como:

Alucinações: a pessoa relata ouvir, ver ou sentir coisas que não estão presentes.

Delírios: expressa crenças estranhas e fixas, mesmo quando confrontada com a realidade.

Fala desorganizada: muda de assunto rapidamente, cria palavras ou tem um discurso sem lógica.

Comportamento bizarro: age de maneira inadequada, agressiva ou agitada sem motivo aparente.

Isolamento social: afasta-se subitamente de amigos e familiares, mostrando-se desconfiada.

Negligência com a higiene: deixa de cuidar da aparência e da limpeza pessoal de forma abrupta.

O que fazer para ajudar alguém em crise

A abordagem correta é fundamental para evitar que a situação se agrave. A prioridade é sempre a segurança, tanto da pessoa em surto quanto de quem está ao redor. Se você presenciar uma crise, siga estas orientações:

Mantenha a calma: não grite nem faça movimentos bruscos. Fale de forma suave e clara.

Não confronte: evite discutir ou tentar provar que as alucinações ou delírios são falsos. Isso pode aumentar a agitação.

Garanta a segurança: afaste objetos que possam ser usados para machucar a si mesmo ou a outros.

Seja empático: tente transmitir segurança, dizendo que está ali para ajudar e que a pessoa não está sozinha.

Busque ajuda profissional: acione imediatamente um serviço de emergência, como o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193). Eles são treinados para lidar com crises de saúde mental. O Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece apoio emocional, também está disponível pelo telefone 188. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.