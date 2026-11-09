Com mineiros na disputa, Red Bull Ladeira Abaixo acontece neste domingo

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Minas Gerais estará representada no Red Bull Ladeira Abaixo 2026 Edição Geek, que acontece neste domingo (15/11), na Avenida Pompeia, em São Paulo. Ao todo, 37 equipes de diferentes estados brasileiros participam da competição, que transforma referências de games, filmes, animes e séries em carrinhos sem motor. Entre os projetos está o X-Trem Bão, da equipe X-Mineiros, de Belo Horizonte.

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A equipe X-Mineiros, de Belo Horizonte, apresenta o design do carrinho X-Trem Bão para o Red Bull Ladeira Abaixo Edição GeekReprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

A disputa reúne veículos inspirados em franquias como Mario Bros., Sonic, Shrek, One Piece, Jurassic Park, Scooby-Doo e Clash Royale. Além da velocidade, os participantes precisam superar obstáculos e apresentar encenações antes das descidas. O júri avalia criatividade e performance.

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A competição também terá a participação dos atletas Sandro Dias, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Lucas Fink. Os portões abrem às 9h, e a primeira descida está prevista para as 9h40.

Serviço

Red Bull Ladeira Abaixo 2026 Edição Geek

Data: domingo, 15 de novembro de 2026

Local: Avenida Pompeia, São Paulo

Abertura dos portões: 9h

Primeira descida: 9h40

Ingressos: gratuitos, mediante retirada pela Sympla

Entrada: sujeita à lotação do espaço

Transmissão: ge tv, pelo YouTube, das 10h às 14h Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



