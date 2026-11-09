Assine
overlay
Início Esportes
CULTURA GEEK

Com mineiros na disputa, Red Bull Ladeira Abaixo acontece neste domingo

Competição reúne 37 carrinhos inspirados em games, filmes e séries em São Paulo, com entrada gratuita

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
09/11/2026 12:18 - atualizado em 09/11/2026 12:27

compartilhe

×
Com mineiros na disputa, Red Bull Ladeira Abaixo acontece neste domingo
Dois competidores com carrinho temático de Caça-Fantasmas descem a ladeira no Red Bull Ladeira Abaixo Edição Geek, em São Paulo crédito: Red Bull/Divulgação

Minas Gerais estará representada no Red Bull Ladeira Abaixo 2026 Edição Geek, que acontece neste domingo (15/11), na Avenida Pompeia, em São Paulo. Ao todo, 37 equipes de diferentes estados brasileiros participam da competição, que transforma referências de games, filmes, animes e séries em carrinhos sem motor. Entre os projetos está o X-Trem Bão, da equipe X-Mineiros, de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ilustração da equipe Red Bull X-Mineiros com Wolverine no carro X-Trem Bão, mais três heróis e projetos
A equipe X-Mineiros, de Belo Horizonte, apresenta o design do carrinho X-Trem Bão para o Red Bull Ladeira Abaixo Edição GeekReprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

A disputa reúne veículos inspirados em franquias como Mario Bros., Sonic, Shrek, One Piece, Jurassic Park, Scooby-Doo e Clash Royale. Além da velocidade, os participantes precisam superar obstáculos e apresentar encenações antes das descidas. O júri avalia criatividade e performance.

Leia Mais

A competição também terá a participação dos atletas Sandro Dias, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Lucas Fink. Os portões abrem às 9h, e a primeira descida está prevista para as 9h40.

Serviço

Red Bull Ladeira Abaixo 2026 Edição Geek

 

Tópicos relacionados:

cultura games

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay