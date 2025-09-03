Corinthians recusa fortuna da Roma e segura craque brasileiro
No apagar das luzes da janela de transferência, clube italiano fez proposta de R$190 milhões e o Timão não quis saber
Nos bastidores do futebol brasileiro, o Corinthians destacou-se recentemente ao recusar uma oferta vultosa do Roma pela contratação do atacante Yuri Alberto. A decisão de manter uma de suas principais estrelas em São Paulo ecoa o compromisso do clube com a construção de um elenco competitivo para o futuro próximo. Enquanto a janela de transferências europeia se encerrava, o Roma apresentou uma proposta de aproximadamente R$190 milhões por Alberto, um jovem de 24 anos que tem chamado a atenção pelas suas atuações decisivas no ataque do Timão.
A oferta italiana foi prontamente rejeitada, sem sequer abrir espaço para negociações. Este movimento não só reforça o papel vital de Alberto na equipe, mas também reflete a situação delicada imposta por uma proibição de transferências em curso, que impede o clube de buscar reposições imediatas. No entanto, Juventus e Zenit São Petersburgo dividem os direitos econômicos do jogador, tornando qualquer transferência potencial uma operação complexa.
Por que o Corinthians recusou a oferta?
Além dos desafios logísticos, há um consenso dentro do clube: Alberto é o coração do seu ataque. Com 13 gols e uma assistência em 40 partidas na temporada, ele se firmou como um dos pilares ofensivos da equipe durante a ausência de opções mais jovens devido a lesões. O treinador Dorival Júnior reconheceu publicamente a importância de manter o jogador, principalmente em meio a uma dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna.
A influência de Yuri Alberto no time
Yuri Alberto possui contrato até junho de 2030, e sua permanência no Corinthians simboliza a intenção do clube de construir um elenco sólido em torno do atacante. Em um momento de escassez de recursos financeiros, a gestão tem priorizado a estabilidade do elenco, vendo em Alberto um atleta em torno do qual podem moldar um futuro promissor.
Quais os próximos passos para Yuri Alberto?
Com histórico de interesse de clubes europeus, incluindo a Premier League e La Liga, a carreira de Alberto segue em ascensão. Seu agente, André Cury, reforçou as aspirações do atacante de atuar no mais alto nível europeu, expressando o desejo do jogador de defender equipes como o Real Madrid. Contudo, sua lealdade ao Corinthians e a confiança mútua entre ele e a direção ainda pesam fortemente, fazendo com que as ofertas sejam analisadas com cautela.
Qual o impacto dessa decisão no mercado de transferências?
Ao recusar a proposta do Roma, o Corinthians não só reafirmou seu comprometimento com a qualidade do elenco, mas também destacou uma estratégia voltada para a prudência financeira a longo prazo. Em um mercado saturado por transferências milionárias, a postura do Timão sinaliza que somente negócios que tragam benefícios claros para ambas as partes serão considerados. Assim, Yuri Alberto segue como a joia do Corinthians, com a expectativa de se desenvolver ainda mais e possivelmente se tornar um dos grandes artilheiros de sua geração.