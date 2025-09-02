Goleiro de cinco Copas do Mundo sai para tomar café e abandona clube na Europa (Ochoa em treino da Seleção Mexicana)

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, que disputou cinco Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) pela Seleção Mexicana, protagonizou um episódio inusitado nesta terça-feira (2/9). ao desistir da negociação junto ao Burgos, da Espanha, e “fugir” do clube sem dar satisfações.

O jogador de 40 anos se vinculou ao AVS, de Portugal, na temporada 2024/2025 (jogou 23 partidas) e estava em avançadas negociações com a equipe espanhola para a temporada atual.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o goleiro já tinha realizado exames médicos quando pediu uma revisão contratual e supostamente saiu para tomar um café, enquanto a operação era concluída.

Neste tempo, Ochoa foi embora do clube sem avisar e não mais atendeu aos contatos telefônicos dos dirigentes da equipe que disputa a Segunda Divisão Espanhola.

Ochoa contesta a versão do clube

À ESPN mexicana, o goleiro alegou que não “fugiu” do clube, mas desistiu das negociações pois o contrato redigido estaria em total dissonância com o acordo verbal realizado entre as partes, razão pela qual deixou de assinar o documento e voltou para casa.

Busca por recorde mundial na Copa de 2026

O atleta segue livre no mercado e busca um novo clube, tendo em vista manter a forma para a Copa do Mundo de 2026.

Caso seja convocado, Ochoa superará jogadores lendários como Lothar Matthäus e Gianluigi Buffon (cinco aparições cada) e se tornará o jogador que participou de mais edições de Copa do Mundo, ao garantir a sua sexta participação no torneio.

Grandes atuações contra brasileiros

O goleiro é conhecido no Brasil por ter tido desempenhos notáveis contra equipes brasileiras.

Em 2007 o arqueiro foi um dos maiores responsáveis pela classificação do América-MEX nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2007, contra o Vasco.

A história se repetiu, no mesmo ano, porém contra o Flamengo, nas oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo.

O último grande feito foi contra a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2014, quando freou o ímpeto da Seleção Canarinho e garantiu o empate por 0 a 0.

