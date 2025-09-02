Multidão de torcedores celebra retorno de brasileiro ao Betis; veja vídeo (Antony é contratado pelo Real Betis)

O atacante Antony foi anunciado pelo Real Betis (Espanha), na manhã desta terça-feira (2/9). O brasileiro jogou pelo clube na temporada 2024/2025 e conquistou grande parte da torcida. Uma multidão de torcedores festejou a volta do jogador, na chegada ao evento de apresentação.

Anteriormente, ele tinha sido emprestado pelo Manchester United ao time espanhol. Na primeira passagem, Antony disputou 26 jogos, marcou nove gols e deu seis assistências. O atleta, que havia retornado ao clube inglês, assinou contrato definitivo até 2030 com o Betis. O valor da negociação foi fechado em 25 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação atual).

Durante a cerimônia, Antony não conteve as lágrimas e falou sobre a vontade de atuar pelo clube. “Estava ansioso todos os dias. Deixei muito claro que minha primeira opção era o Betis, não havia outra opção. Falei com minha mãe e minha irmã no Brasil, estavam chorando, porque o que aconteceu em Manchester foi muito difícil”, declarou.

Carreira de Antony

Antony, de 25 anos, iniciou a carreira no São Paulo. Na Europa, passou por Ajax, Manchester United e Real Betis. Pela Seleção Brasileira, disputou 16 jogos e marcou dois gols, tendo participado da Copa do Mundo de 2022.

O brasileiro conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio 2020 e foi campeão de dois Campeonatos Holandeses, uma Copa da Inglaterra, uma Taça dos Países Baixos e uma Copa da Liga da Holanda.

