Aos 29 anos, tetracampeão da Champions fecha com time da Turquia
Meia-atacante de 29 anos foi revelado pelo Real Madrid, passou pelo PSG e assina por três temporadas com clube da Turquia
compartilheSiga no
O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira (1º/9) a contratação de Marco Asensio, que pertencia ao Paris Saint-Germain. O meia-atacante espanhol, que já conquistou quatro títulos da Champions, assinou contrato definitivo com o clube turco por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.
Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul, após ter atuado no Aston Villa por empréstimo na segunda metade da última temporada.
O espanhol se junta ao elenco do Fenerbahçe, que recentemente anunciou a contratação de Kerem Akturkoglu e está prestes a acertar com Ederson, do Manchester City.
Essas movimentações no mercado ocorrem após a saída do técnico José Mourinho, demitido depois da eliminação nos playoffs da Champions para o Benfica.
Marco Asensio será um dos nomes mais experientes da equipe, mesmo aos 29 anos. Revelado pelo Real Madrid, o atleta foi tricampeão da Liga dos Campeões no time espanhol – 2016/17, 2017/18 e 2021/22 – e foi considerado vencedor da Liga dos Campeões 2024/25 por ter atuado pelo PSG durante a campanha.
A notícia Aos 29 anos, tetracampeão da Champions fecha com time da Turquia foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10