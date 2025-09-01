Assine
Aos 29 anos, tetracampeão da Champions fecha com time da Turquia

Meia-atacante de 29 anos foi revelado pelo Real Madrid, passou pelo PSG e assina por três temporadas com clube da Turquia

Redacao Jogada10
Redacao Jogada10
Repórter
01/09/2025 20:37

O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira (1º/9) a contratação de Marco Asensio, que pertencia ao Paris Saint-Germain. O meia-atacante espanhol, que já conquistou quatro títulos da Champions, assinou contrato definitivo com o clube turco por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Aos 29 anos, Asensio deixa Paris e se muda para Istambul, após ter atuado no Aston Villa por empréstimo na segunda metade da última temporada.

O espanhol se junta ao elenco do Fenerbahçe, que recentemente anunciou a contratação de Kerem Akturkoglu e está prestes a acertar com Ederson, do Manchester City.

Essas movimentações no mercado ocorrem após a saída do técnico José Mourinho, demitido depois da eliminação nos playoffs da Champions para o Benfica.

Marco Asensio será um dos nomes mais experientes da equipe, mesmo aos 29 anos. Revelado pelo Real Madrid, o atleta foi tricampeão da Liga dos Campeões no time espanhol – 2016/17, 2017/18 e 2021/22 – e foi considerado vencedor da Liga dos Campeões 2024/25 por ter atuado pelo PSG durante a campanha.

