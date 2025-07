Jogo do Atlético é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas

"Atlético-MG x Bucaramanga" é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas, mostra relatório do Google Trends, consultado pela reportagem na manhã desta sexta-feira (25).

De acordo com a ferramenta de monitoramento de tendências, Atlético-MG x Bucaramanga registra um volume de pesquisa de cerca de 500 mil, iniciado nessa quinta-feira (24), às 20h. O jogo terminou com classificação do Galo nos pênaltis, após triunfo dos colombianos por 1 a 0 no tempo normal.

Na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Atlético enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina, com o primeiro jogo no Brasil e o segundo na casa dos Hermanos. As partidas acontecem em 13 e 20 de agosto, ainda sem horário definido.

O segundo termo mais buscado no país no período é "Remo x Avaí", que alcançou um volume de pesquisa de cerca de 100 mil, iniciado nessa quinta-feira (24), às 20h. O Leão paraense levou a melhor sobre o catarinense: 2 a 1, no jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão da Série B.

Já o terceiro termo mais buscado no país no período é "Venezuela taxa Brasil", que registrou um volume de pesquisa de cerca de 50 mil, iniciado nessa quinta-feira (24), às 17h.

A taxação foi retomada ontem pelo presidente Nicolás Maduro. As tarifas variam entre 15% e 77% para produtos importados do Brasil, mesmo nos casos em que deveria haver isenção por um acordo entre os países.