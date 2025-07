'Não faz sentido': a reação de Cristiano Ronaldo e outras estrelas do futebol à morte de Diogo Jota

A morte dos jogadores portugueses Diogo Jota e André Felipe num acidente de carro na Espanha gerou uma onda de choque e comoção em todo o mundo do futebol.

Um dos primeiros a se manifestar foi o atacante Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal e companheiro de longa data de Jota.

Ele escreveu nas redes sociais que a morte de Jota e Silva "não faz sentido".

"Há pouco estávamos juntos na seleção, e você tinha acabado de se casar."

"Eu sei que você sempre estará com eles [a esposa e os filhos]."

"Descansem em paz, Diogo e André. Vamos sentir a falta de vocês", escreveu o atleta, que atualmente defende as cores do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita.

Outros companheiros de Jota na seleção portuguesa também se manifestaram.

O meio campista Ruben Neves escreveu: "Dizem que só perdemos pessoas quando as esquecemos. Eu nunca vou te esquecer."

O zagueiro Diogo Dalot disse estar "devastado" e "sem palavras".

O também zagueiro Danilo destacou que "não há sofrimento na terra que o céu não possa curar".

Entre os colegas no Liverpool, o atacante uruguaio Darwin Núñez, que jogou ao lado de Jota nas últimas três temporadas, postou no Instagram: "Não há palavras de conforto para tanta dor."

"Sempre me lembrarei de você com seu sorriso, como um bom companheiro dentro e fora de campo."

"Envio toda a minha força à família. De onde ele está, tenho certeza de que estará sempre com vocês, especialmente com a esposa e os três filhos."

"Que vocês descansem em paz, Diogo e André", concluiu o uruguaio.

O ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp também se manifestou. Ele comandava o clube quando Jota foi contratado em 2020.

"Deve haver um propósito maior, mas não consigo entendê-lo. Estou com o coração partido ao saber da morte de Diogo e seu irmão André."

"Diogo não era apenas um jogador fantástico, mas também um grande amigo, um marido e pai amoroso e atencioso."

"Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute, as crianças, a família, os amigos e todos que os amavam! Descanse em paz", escreveu Klopp.

Jamie Carragher e Steven Gerrard, dois ídolos históricos do Liverpool, também expressaram tristeza nas redes sociais com o falecimento de Diogo Jota.

"Notícias devastadoras sobre Diogo Jota e seu irmão André esta manhã. Meus pensamentos estão com todos os familiares e amigos, especialmente com sua esposa Rute e seus três filhos adoráveis", escreveu Carragher.

"Descanse em paz, Diogo. Condolências à família e amigos neste momento incrivelmente triste", declarou Gerrard.

PA Media Jurgen Klopp (à esquerda) era técnico do Liverpool quando Diogo Jota foi contratado, em 2020

'Perdemos dois campeões'

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol disse que "todo o Futebol português está completamente devastado" com a notícia.

"Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 jogos internacionais pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade."

"Perdemos dois campeões. Os desaparecimentos de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", diz o texto.

O FC Porto, clube do norte de Portugal onde os dois jogadores tiveram passagens ao longo da carreira, declarou estar em luto.

"É com choque e profundo pesar que enviamos nossas condolências aos familiares e aos amigos de Diogo Jota e André Silva", declarou o clube.

Já o Liverpool, atual time de Jota, afirmou estar "devastado" com a notícia, mas não "faria mais comentários em respeito à privacidade da família, dos amigos, dos companheiros e dos funcionários do clube diante dessa perda inimaginável".

O Penafiel FC, clube português pelo qual André Silva jogava, destacou que "a perda de duas vidas tão jovens nos enche de dor e consternação".

A Premier League divulgou que "o futebol perdeu um campeão que será para sempre lembrado".

Outros clubes ingleses, como Manchester United, Manchester City e Everton também divulgaram notas de pesar.

Reuters Torcedores se reúnem na frente do estádio do Liverpool para prestar homenagens a Diogo Jota

'Notícia devastadora'

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, classificou as notícias de "inesperadas e trágicas".

"Hoje é um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional", declarou ele.

Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prestou condolências aos amigos e familiares de Diogo Jota, após ser questionado sobre o jogador do Liverpool em uma coletiva de imprensa.

"Deixem-me começar pelo Jota, porque esta é uma notícia devastadora. Tenho certeza de que falo por todos ao dizer que nossos pensamentos estão com a família e os amigos dele em particular.

"Há milhões de torcedores do Liverpool, mas também fãs de futebol e não torcedores, que também ficarão chocados com esse fato"

"É devastador e muito importante que tenhamos em mente o quão difícil este período será para seus amigos e familiares", pontuou Starmer.

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) informou que fará um minuto de silêncio durante a partida marcada para hoje entre Espanha e Portugal, válida pela Eurocopa Feminina de 2025.