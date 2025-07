Promessa e campeões da Copa: os três jogadores que receberam nota 10 no Mundial (Michael Olise, jogador do Bayern de Munique)

Nas 56 partidas já disputadas no Mundial de Clubes, apenas três jogadores tiveram atuações que receberam a sonhada nota 10 no futebol, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas. E esses atletas são dois campeões da Copa do Mundo e uma promessa francesa.

Os craques do Bayern de Munique

O jogador que teve a atuação mais chamativa em números foi Michael Olise. A joia de 23 anos do Bayern de Munique e da Seleção da França foi responsável por dois gols e duas assistências em apenas 45 minutos, já que foi substituído no intervalo da goleada por 10 a 0 sobre o Auckland.

Nessa partida disputada no TQL Stadium, em Cincinnati, que foi a estreia dos times no Mundial de Clubes, Olise ostentou a curiosa estatística de ter finalizado apenas duas vezes. Ou seja, quando ele chutou, a rede balançou.

O duelo mais desequilibrado do torneio foi entre os alemães e os neozelandeses, até porque contou com outra atuação digna da nota perfeita. Mas, desta vez, foi de um jogador bem experiente e que está se despedindo do Bayern.

Müller pelo Bayern no Mundial (foto: Divulgação / Bayern Munich)

Aos 35 anos, Thomas Müller, que conquistou a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, fez dois gols e ainda deu uma assistência na possível última atuação espetacular com a camisa bávara – ele ainda não anunciou o destino, apenas a saída do time de Munique.

A última ‘dança’ de Di María

Por fim, o outro jogador que já alcançou a nota 10 no SofaScore nesse Mundial de Clubes é justamente o artilheiro da competição com quatro gols. Campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina, Ángel Di María fez as últimas quatro partidas pelo Benfica no torneio e se despediu do time português em grande estilo – voltou à Argentina e jogará pelo Rosario Central.

Di María fez dois dos seis gols do Benfica sobre o Auckland City, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, em Orlando (foto: Alex Grimm/Getty Images via AFP)

A derradeira atuação perfeita de Di María com a camisa do Benfica ocorreu na goleada por 6 a 0 sobre o Auckland, em 20 de junho, no Inter&Co Stadium, em Orlando. A nota 10 foi alcançada após o craque argentino fazer dois gols, finalizar seis vezes e ainda dar três passes decisivos.

