Atletas de país multicampeão da Copa fizeram só três gols no Mundial

O mau momento da Seleção da Itália pode ser visto até mesmo em uma competição que reúne equipes. Embora seja tetracampeão da Copa do Mundo, os italianos se ausentaram dos últimos dois Mundiais de seleções e não vivem um bom momento no Mundial de Clubes, tanto que os jogadores que representam o país só fizeram três gols no torneio.

O último titulo da Itália na mais importante competição de seleções foi em 2006. Depois disso, a tradicional Azzurra foi eliminada na fase de grupos em 2010 e 2014 e nem sequer se classificou para 2018 e 2022. E a má fase também é notada no desempenho dos italianos nos clubes do país.

Os representantes da “terra da bota” no Mundial de Clubes foram Inter de Milão e Juventus, mas nenhum dos times empolgou. A equipe milanesa caiu nas oitavas de final para o Fluminense, enquanto o time de Turim foi desclassificado pelo Real Madrid na mesma fase.

E para desespero dos torcedores da Seleção da Itália, os destaques desses times não são italianos: o argentino Lautaro Martínez e o turco Yildiz lideraram Inter e Juventus, respectivamente. Por isso, a Itália soma apenas três gols no Mundial de Clubes até o fim das oitavas de final, estando, por exemplo, empatada com a Palestina e atrás de África do Sul e Turquia.

Os três gols dos jogadores italianos no Mundial de Clubes começaram com o atacante Esposito e o zagueiro Bastoni, que marcaram os tentos da vitória da Inter diante do River Plate, na terceira rodada da fase de grupos. Já o volante Jorginho, que é brasileiro, mas se naturalizou para defender a Itália, fez um dos gols do Flamengo na derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, nas oitavas de final.

Artilharia do Mundial de Clubes por nacionalidade

Brasil: 24 gols

Argentina: 21 gols

Inglaterra: 13 gols

França e Portugal: 12 gols

Alemanha e Espanha: 9 gols

México: 6 gols

África do Sul, Noruega e Uruguai: 5 gols

Turquia: 4 gols

Bélgica, Coreia do Sul, Guiné, Itália e Palestina: 3 gols

Colômbia, Japão, Luxemburgo, Marrocos e Sérvia: 2 gols

Arábia Saudita, Árgélia, Áustria, Eslovênia, Estados Unidos, Gabão, Geórgia, Grécia, Holanda, Israel, Nova Zelândia, Paraguai, Senegal, Suécia, Togo, Tunísia e Venezuela: 1 gol

