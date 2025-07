Diogo Jota: jornais pelo mundo repercutem morte do jogador português (Capa do site do Marca, da Espanha, deu amplo destaque às notícias sobre o acidente que matou Diogo Jota)

Jornais de todo o mundo deram amplo destaque à notícia da morte de Diogo Jota, jogador do Liverpool e da Seleção de Portugal. O atacante de 28 anos faleceu na madrugada desta quinta-feira (3/7) em acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Ele estava em companhia do irmão, André Silva, de 25 anos, atleta do Penafiel, que também morreu.

Veículos como O Jogo, A Bola e Record (Portugal); Marca (Espanha), L’Equipe (França); The Sun e The Athletic (Inglaterra); e Olé (Argentina) estamparam o caso na manchete. Entre vários temas, os portais publicaram as causas do acidente, as reações de personalidades e entidades do esporte, a vida pessoal de Diogo Jota e a trajetória dos dois jogadores no futebol.

Veja as manchetes de jornais:

A Bola, de PortugalFoto: Reprodução O Jogo, de PortugalFoto: Reprodução Record, de PortugalFoto: Reprodução Marca, da EspanhaFoto: Reprodução The Sun, da InglaterraFoto: Reprodução L’Equipe, da FrançaFoto: Reprodução The Athletic, da InglaterraFoto: Reprodução Olé, da ArgentinaFoto: Reprodução

A Bola trouxe um depoimento de Fernando Santos, ex-técnico da Seleção de Portugal, sobre Diogo Jota. “Ele tinha uma paixão enorme pela Seleção. Não pôde ir ao Mundial do Catar porque se lesionou, mas fez questão de estar conosco, esteve com a Seleção no estágio e foi aos nossos jogos. Isso foi uma iniciativa dele”.

O Jogo detalhou a reação do Paços de Ferreira, clube pelo qual Diogo Jota começou a carreira e marcou 18 gols em 47 partidas. A agremiação portuguesa também homenageou André Silva.

“O Diogo e o André passaram pela Mata Real, onde deixaram a sua marca. Duas pessoas extraordinárias, que se destacaram pela humildade, responsabilidade e imensa dedicação ao clube que defendiam. Ambos terminaram a sua formação no clube, sendo que foi também pelo FC Paços de Ferreira que o Diogo começou a traçar o seu caminho como atleta sênior”.

