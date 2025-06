crédito: No Ataque Internacional

Festa do título do PSG termina com dois mortos e mais de 500 presos (Trecho de vídeo que mostra parte do caos após festa do título do PSG)

A conquista inédita da Champions League pelo Paris Saint-Germain em cima da Internazionale desencadeou uma onda de violência na França na noite desse sábado (31/5). Em Paris, especialmente na avenida Champs-Élysées, torcedores entraram em confronto com a polícia, resultando em dois mortos, 559 detidos e cerca de 200 feridos, incluindo agentes de segurança.

Entre as vítimas fatais estão um adolescente de 17 anos, esfaqueado em Dax, e um homem de 20 anos, atropelado em Paris. Na cidade de Grenoble, um motorista atropelou quatro membros da mesma família. Dois deles estão internados em estado gravíssimo.

Houve 692 incêndios registrados, sendo 264 de veículos, e diversos saques a lojas de grife. O governo mobilizou 5.400 agentes na capital para conter as confusões.

Policial em coma após ser baleado

Na pequena cidade de Coutances, no noroeste da França, um criminoso baleou um policial no olho, deixando-o em coma induzido. Segundo Gauthier Poupeau, promotor da cidade, as autoridades abriram uma investigação por “violência intencional contra um agente da segurança pública”.

O Ministro do Interior, Bruno Retailleau, aliás, condenou a violência, atribuindo-a a grupos que se aproveitaram da celebração para promover o caos.

Apesar dos incidentes, o PSG mantém a programação de comemorações, incluindo uma visita ao Palácio do Eliseu, sede do governo francês, e desfile pelas ruas de Paris neste domingo (1º/6).

