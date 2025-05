Qual brasileiro teve problema com Ancelotti? Jornalista aponta duas hipóteses (Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira )

Ao longo da vitoriosa carreira de treinador, Carlo Ancelotti treinou 34 jogadores brasileiros em clubes. Apenas um deles não teve bom relacionamento com o italiano, novo treinador da Seleção Brasileira.

Em entrevista à Globo, Ancelotti rasgou elogios aos brasileiros e preferiu esconder o nome do desafeto.

“O brasileiro tem um bom caráter, na minha opinião. O jogador brasileiro, em geral, tem um nível técnico maior do que os outros. Do aspecto pessoal, é uma pessoa que tem um caráter tranquilo, humilde, a maioria. Treinei 34. Se penso em um problema com alguém, creio que não. Só tive com um, mas não digo”, declarou Carletto.

Qual brasileiro teve problema com Ancelotti?

O jornalista Marcos Paulo Lima, colunista e subeditor do Correio Brasiliense, revisitou o livro de Carlo Ancelotti, ‘Liderança Tranquila‘, para achar a resposta e apontou duas hipóteses: Rivaldo ou Leonardo.

Em trechos do livro, Ancelotti relatou a dificuldade de lidar com Rivaldo no Milan. Melhor do mundo em 1999, o meia-atacante chegou ao Rossonero em 2002, pouco depois de conquistar a Copa do Mundo como um dos destaques da Seleção Brasileira.

“Houve um jogo pela Champions League, e Rivaldo, que não tivera uma pré-temporada integral, nem uma preparação completa para o jogo , foi para o banco. Tentei lhe explicar que ele jogaria dali a três dias, mas ele respondeu: ‘Rivaldo não vai para o banco’”, contou.

‘“Rivaldo, você tem de ir para o banco’. Ele simplesmente se levantou e foi para casa”, acrescentou Ancelotti.

‘Acreditava que era meu amigo’

Já o atrito com Leonardo foi no período em que Ancelotti treinou o Paris Saint-Germain, de 2011 a 2013. No período, o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira era diretor esportivo do clube francês.

Como jogador, Leonardo trabalhou com Carlo Ancelotti no Milan, em 2002/2003, temporada em que se retirou dos gramados.

“Por que dizer a um treinador que ele corre o risco de ser demitido? E se tivesse vencido a partida, o que aconteceria? Permaneceria, claro, mas não me sentiria confortável. Porque àquela altura saberia que tinha perdido a confiança do presidente e do diretor esportivo. Vencemos. Jogamos bem e batemos o Porto por 2 a 1. Assim, não me demitiram”, contou no livro.

“Mas nada para mim mais foi a mesma coisa. Não sentia mais o apoio do clube, o que me deixava em uma posição insustentável, sobretudo em um projeto de longa duração como aquele. Por isso, antecipei ao Leonardo que, ao fim da temporada, iria embora. Leonardo era meu amigo, ou ao menos eu acreditava nisso. Mas ele não me deu qualquer explicação por que tinha me tratado daquele jeito. Estava surpreso, uma coisa desse gênero não deve acontecer, no futebol assim como em qualquer outro contexto. Se você quer demitir alguém, demite. Não diga que, se perder, vai demitir”, disparou Ancelotti.

