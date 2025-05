Zebra na Champions feminina: Arsenal derruba o Barça e fica com o título (Jogadoras do Arsenal festejam gol em partida contra o Barcelona)

O Arsenal conquistou neste sábado (24/5) a Liga dos Campeões feminina após derrotar o favorito Barcelona, que buscava seu terceiro título consecutivo. O time inglês venceu o duelo decisivo, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, por 1 a 0.

O único gol da partida foi anotado pela atacante sueca Stina Blackstenius, poucos minutos depois de entrar em campo, já no segundo tempo da partida, até então amarrada, com poucas chances claras.

Esse é o segundo título do Arsenal na principal competição feminina de clubes da Europa, após o triunfo anterior em 2007.

Em uma temporada cheia de altos e baixos para o clube londrino, com trocas de comando e sem conseguiu competir com o Chelsea pelo Campeonato Inglês (terminou 12 pontos atrás do rival), a holandesa Renée Slegers soube incutir caráter, confiança e espírito vencedor nas jogadoras até buscar uma reação com a conquista do troféu europeu.

O Barcelona, por sua vez, ofereceu muito pouco para merecer a manutenção do título. No primeiro tempo, mesmo com o controle da bola, o Arsenal teve as melhores oportunidades de gol.

Depois do intervalo, quando o Barça transformou o jogo em um monólogo e as oportunidades claras de gol começaram a surgir, foi Blackstenius, que começou como substituto, quem decidiu a final com um chute cruzado dentro da área em um erro da defesa catalã, aos 29 minutos.

Para o Barcelona, que disputou sua sexta final desde 2019, com três títulos (2021, 2023 e 2024), esta derrota é um duro golpe, principalmente pelo grande favoritismo que tinha ao entrar na final.

