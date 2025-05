Ex-Atlético, Alisson é decisivo e ajuda Shakhtar a conquistar título (Alisson Santana, ex-Atlético, chegou ao Shakhtar Donetsk em março de 2025)

Revelado pelo Atlético, o atacante Alisson foi decisivo e ajudou o Shakhtar Donetsk-UCR a conquistar o título da Copa da Ucrânia nesta quarta-feira (14/5). O jovem deu assistência e marcou nas penalidades no empate com o Dínamo de Kiev, no Estádio Tsentralnyi, em Zhytomyr.

O ex-jogador do Galo entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de outro atleta com passagem no clube mineiro, o meia Pedrinho. Dois minutos depois, ele deu o cruzamento para Kauã Elias, ex-Fluminense, marcar o gol do empate. Assista:

Nos pênaltis, ambos marcaram, e o Shakhtar venceu por 6 a 5. Essa foi a primeira conquista de Alisson na Europa

Pelo novo clube, o jovem marcou um gol e deu uma assistência em 10 jogos. O primeiro tento, inclusive, também foi decisivo.

Em 23 de abril, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Polissa, na semifinal da Copa Ucraniana.

Alisson no Atlético

Dono de 80% dos direitos econômicos de Alisson, o Atlético acertou a venda do jogador por 12 milhões de euros fixos (R$ 76 milhões) e 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em variáveis em março deste ano.

Portanto, a ida do jovem para o futebol ucraniano pode movimentar quase R$ 89 milhões. O ponta disputou 43 partidas com a camisa alvinegra e marcou quatro gols.

