crédito: No Ataque Internacional

Torcedores vendem pôster com mosaico ‘Juve Merda’ para poder pagar multa (Partida foi no Estádio Artemio Franchi, em Florença )

Torcedores da Fiorentina vendem pôster com mosaico que provoca rival para poder pagar multa aplicada pela Serie A (Campeonato Italiano).

O clube foi punido por causa de mosaico de fãs que debochava da Juventus. O caso aconteceu na partida da equipe de Florença contra o time de Turim nesse domingo (16/3), no Estádio Artemio Franchi.

O mandantes superaram o time de Turim por 3 a 0 pela 29° rodada da competição nacional.

Antes mesmo da bola rolar, os torcedores da Fiorentina já provocaram os adversários com um mosaico escrito ‘Juventus merd*’.

Com a punição, os torcedores da Fiorentina encontraram jeito criativo para quitar a dívida e ao mesmo tempo gozar dos rivais novamente.

O pôster vendido pelos responsáveis pelo mosaico é vendido por 10 euros (cerca de R$ 61,9 na cotação atual).

Potrete acquistare i poster della coreografia JUVE MERDA al prezzo di Euro 10,00. biglietteria@accvc.it e copia del relativo bonifico ( IBAN IT47I0832502801000000150686) . L'ACCVC il ricavato andrà per pagare la multa fatta ai tifosi.#Fiorentina #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/QxRYYvylmO — MESSERE (@MessereGuido) March 21, 2025

Punição

A competição puniu a Fiorentina com uma multa de 50 mil euros (cerca de R$ 307 mil na cotação atual).

“Multa por exibir uma coreografia que contenha uma expressão insultante para a equipe adversária”, afirmou o juiz esportivo da liga.

“Também por ter sido entonado durante o partido cánticos groseros para os jogadores e seguidores do time contrário; e por ter também lançado três bengalas de humo no setor ocupado pelos seguidores do time adversário”, adicionou.

A notícia Torcedores vendem pôster com mosaico ‘Juve Merda’ para poder pagar multa foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque