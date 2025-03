crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo fracassa e fecha empreendimento com Nadal e astro do basquete (Cristiano Ronaldo é o craque do Al-Nassr)

Após três anos, Cristiano Ronaldo teve que fechar o restaurante Totó, em Madri, na Espanha. O empreendimento pertencia ao grupo Mabel Hospitality, que tem, além do craque do Al-Nassr, o tenista Rafael Nadal e o astro do basquete Pau Gasol como principais investidores.

Localizado no bairro de Salamanca, a cerca de três quilômetros do Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, o restaurante de comida italiana fechou por razões ainda não divulgadas. Nas redes sociais da franquia, o fechamento sequer foi comunicado.

De qualquer maneira, o Totó ainda segue com as unidades em Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O restaurante tem a proposta de oferecer uma experiência gastronômica baseada no culinária tradicional italiana. Além disso, a decoração do Totó é inspirada na Itália dos anos 50 e 60. O preço médio de um prato na unidade de Madri era por volta de 60 euros (cerca R$ 380 na cotação atual), segundo o jornal As, da Espanha.

Marca Cristiano Ronaldo atingiu valor histórico

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo vê suas finanças crescerem à medida que o tempo passa. Nos últimos cinco anos, a marca do astro português cresceu 325% e atingiu o valor histórico de 850 milhões de euros (R$ 5 bilhões na cotação atual).

Os números foram divulgados pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), que acompanha a marca do atacante há mais de 15 anos. Segundo o estudo, em 2011, os negócios acumulavam 24,5 milhões de euros (R$ 147 milhões).

A metodologia usada avalia, além das finanças em si, o impacto global de Cristiano Ronaldo. Além das receitas com salário e patrocínio, o português investe em diferentes setores, como hotelaria, moda e saúde.

A notícia Cristiano Ronaldo fracassa e fecha empreendimento com Nadal e astro do basquete foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque