Milan vira nos acréscimos e vence o Parma pelo Campeonato Italiano (Samuel Chukwueze comemorando gol pelo Milan)

O Milan recebeu o Parma, neste domingo (26/1), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. No San Siro, o time da casa venceu por 3 a 2, de virada, com gols de Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze. Enquanto Matteo Cancellieri e Enrico Del Prato marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Milan vai aos 34 pontos e sobe para a 6ª posição. Essa foi a quinta vitória da equipe em sete jogos sob o comando de Sérgio Conceição. Por outro lado, o Parma segue com 20 pontos, na 16ª posição, podendo cair na tabela até o fim da rodada.

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos 23 minutos da primeira etapa. Emanuele Valeri fez boa inversão de jogo para Matteo Cancellieri, que recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Aos 29, após passe de Youssouf Fofana, Álvaro Morata até balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. O empate do Milan saiu apenas aos 38 minutos. O zagueiro Strahinja Pavlovic foi empurrado pelo goleiro Zion Suzuki dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Christian Pulisic foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, Drissa Camara saiu na cara do gol, após bom passe de Simon Sohm. O goleiro Mike Maignan fez boa defesa, mas Enrico Del Prato aproveitou o rebote para marcar o segundo do Parma na partida, aos 34 minutos.

O Milan chegou ao empate com Pavlovic, aos 43 minutos, mas, após revisão no VAR, o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, Tijjani Reijnders saiu na cara do goleiro, depois de belo passe de Yunus Musah, e bateu no canto para deixar tudo igual no placar, aos 46 minutos.

Aos 49, após cruzamento de Davide Bartesaghi no lado esquerdo, Pavlovic desviou de cabeça e Samuel Chukwueze completou para o fundo do gol para garantir a vitória do Milan nos minutos finais.

Próximos compromissos

O Milan volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Dínamo Zagreb, da Croácia, pela oitava rodada do Liga dos Campeões, no Estádio Maksimir.

O Parma encara o Lecce nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Ennio Tardini.

