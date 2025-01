Ex-dono do Cruzeiro, Ronaldo deve ‘desfalcar’ camarote por medo de protestos (Ronaldo, dono do Real Valladolid)

Time de Ronaldo, o Real Valladolid enfrenta o Real Madrid neste sábado (25/1), a partir das 17h, pela La Liga. No entanto, o ex-gestor do Cruzeiro não estará no camarote para acompanhar a partida do seu time. A ausência do pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira se dá por medo de possíveis protestos da torcida.

A informação é do As, da Espanha. Recentemente, a insatisfação do torcedor do Valladolid com a gestão do clube tem rendido uma série de protestos contra Ronaldo. Inclusive, com placas de “Ronaldo vá para casa”. Justamente por isso, o empresário não quer se expor a possíveis insultos, cânticos e faixas contra sua presença.

Ronaldo Fenômeno, como é conhecido, não pretendia estar a frente do clube neste ano. No fim de 2024, ele já havia revelado a vontade de vender o clube, como fez com o Cruzeiro, time que também foi dono. No entanto, não houveram ofertas que agradaram a direção.

Ronaldo também já revelou que irá se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Insatisfação da torcida

A torcida do Real Valladolid não está satisfeita com a gestão de Ronaldo. Além disso, há críticas a situação econômica do clube, que mesmo com altas arredacações com transmissões e vendas de jogadores, segue com problemas financeiros.

Ainda, a constate ausência do dono do Valladolid em partidas do clube incomoda os torcedores, especialmente por ele ser visto em compromissos pessoais nas mesmas datas, segundo o As. Ronaldo só esteve no José Zorrilla para acompanhar o time em três ocasiões na atual temporada.

Outro ponto que desagrada os torcedores é a série de promessas não cumpridas. Quando chegou ao Real Valladolid em 2018, Ronaldo prometeu construir uma cidade esportiva e contribuir para o clube se estabelecer na Primeira Divisão. No entanto, nenhuma das metas foram alcançadas e o time espanhol caminha para seu terceiro rebaixamento.

A notícia Ex-dono do Cruzeiro, Ronaldo deve ‘desfalcar’ camarote por medo de protestos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque