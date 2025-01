crédito: No Ataque Internacional

Reforço do City bateu recorde de gols de falta em jogos consecutivos (Omar Marmoush estava no Frankfurt antes de ir ao City)

Na manhã desta quinta-feira (23/1), o Manchester City anunciou em suas redes sociais a contratação de Omar Marmoush, diretamente do Eintracht Frankfurt. O atacante, que assinou com a equipe até a metade de 2029, bateu recorde de gols de falta em jogos consecutivos na Alemanha no fim de 2024.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a operação foi fechada por 75 milhões de euros. O egípcio chega para ser o substituto de Julian Alvarez, que deixou o City no início da temporada rumo ao Atlético de Madrid.

Até o momento, Marmoush tem incríveis 20 gols e 14 assistências na temporada, em apenas 26 partidas. O jogador era o vice-artilheiro do Campeonato Alemão com 15 tentos marcados, e é o líder em passes para gol da competição.

O egípcio foi revelado pelo Wadi Degla, do Egito, e tem passagens pelo Wolfsburg, St. Pauli e Stuttgart, antes de se destacar pelo Frankfurt.

Recorde de gols de falta de Marmoush

O atacante Omar Marmoush ainda jogava pelo Eintracht Frankfurt quando bateu um recorde por clubes da Alemanha em novembro de 2024.

O egípcio marcou gols de falta em três jogos consecutivos: na vitória sobre o Bochum por 7 a 2 pela Bundesliga, em 2 de novembro; no triunfo por 1 a 0 sobre o Slavia Praga pela Liga de Europa, em 7 de novembro; na vitória por 3 a 2 sobre o Stuttgart também pela Bundesliga.

Segundo a organização do futebol alemão, Marmoush foi o segundo jogador da história dos clubes da Alemanha a marcar três gols de falta seguidos – Christian Fuchs pelo Bochum na temporada 2009/10.

Agora como jogador do Manchester City, o egípcio tenta levar o bom aproveitamento à Inglaterra.

A notícia Reforço do City bateu recorde de gols de falta em jogos consecutivos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque