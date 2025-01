crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid x Salzburg: onde assistir ao vivo pela Champions League (Real Madrid é o campeão do Intercontinental)

Real Madrid e Salzburg se enfrentam nesta quarta-feira (22/1), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela sétima rodada da Champions League, a Liga dos Campeões. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Real Madrid é o 22º colocado da primeira fase da Champions League, com nove pontos, e corre risco de ficar de fora da próxima etapa se não vencer. Já o Salzburg está na 32ª colocação, com 3 pontos, e está eliminado do torneio.

Real Madrid x Salzburg: onde assistir

A partida entre Real Madrid e Salzburg será transmitida pela TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Real Madrid x Salzburg: escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Luka Modric e Ceballos; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico : Carlos Ancelotti.



Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rudiger e Fran Garcia; Luka Modric e Ceballos; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. : Carlos Ancelotti. Salzburg: Alexander Schlager; Nicolás Capaldo, Amar Dedic, Samson Baidoo e Daouda Guindo; Bajcetic, Lucas Gourna-Douath e Mads Bidstrup; Kounfolo Yeo, Dorgeles e Petar Ratkov. Técnico: Thomas Letsch.

A notícia Real Madrid x Salzburg: onde assistir ao vivo pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque