Multicampeão ao lado de CR7 é anunciado por clube argentino

Nome histórico do Real Madrid nos últimos anos, o goleiro Keylor Navas jogará na América do Sul em 2025. O costarriquenho foi anunciado como reforço do Newell’s Old Boys, da Argentina, nesta terça-feira (21/1).

Navas chega ao futebol argentino após defender o Paris Saint-Germain. O goleiro de 38 anos, entretanto, não disputa uma partida oficial desde maio do ano passado.

Antes de chegar ao PSG, na temporada 2019/20, Keylor Navas fez história com a camisa do Real Madrid, clube que ele passou a defender em 2014, após participar da campanha heroica da Costa Rica na Copa do Mundo do Brasil.

Pelo time espanhol, no qual ele jogou ao lado de estrelas como Cristiano Ronaldo, Bale e Modric, Navas disputou 162 jogos e conquistou diversos títulos. Os principais foram a Champions League (15/16, 16/17 e 17/18), o Mundial de Clubes (14, 16, 17 e 18) e o Campeonato Espanhol (16/17).

Keylor Navas chegou a estar perto do brasil

Antes de acertar com o Newell’s, Keylor Navas fazia parte dos planos do Grêmio e tinha interesse em jogar no Brasil. Pelo menos foi o que garantiu o empresário do jogador.

“Ele está bem convencido (de ir para o Brasil). Não é tanta novidade, já saíram especulações de vários clubes, mas eu posso garantir que a gente tem falado com o Grêmio, não vamos esconder nada de ninguém, mas vamos esperar para finalizar, porque o mercado está avançando”, disse Luciano Emilio em entrevista à ESPN na última sexta-feira (17/1).

“Estamos aguardando alguma definição nos próximos dias. O Keylor tem um desejo muito grande de jogar no Brasil. É um país onde, quando a gente colocou a situação, ele recebeu de muito bom grado. Ele recusou várias ofertas, exemplo: Cerro Porteño, clubes da Arábia”, completou.

