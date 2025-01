crédito: No Ataque Internacional

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações pela Champions League (Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e Patrik Schick, do Bayer Leverkusen)

Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (21/1), às 17h (de Brasília), no Riyadh Metropolitano, pela sétima rodada da Champions League, a Liga dos Campeões. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Com 12 pontos, o Atlético de Madrid é o 11º colocado da primeira fase da Liga dos Campeões. Para se classificar diretamente para a próxima etapa, precisa ficar entre os oito primeiros. É o caso do Leverkusen, 4º colocado, com 13 pontos.

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen: onde assistir

A partida entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen será transmitida pelo Space (TV fechada) e Max (streaming).

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen: escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand e Galan; Lino, Barrios, De Paul e Gallagher; Griezmann e Álvarez. Técnico : Diego Simeone.



Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand e Galan; Lino, Barrios, De Paul e Gallagher; Griezmann e Álvarez. : Diego Simeone. Bayer Leverkusen: Kovar; Hincapié, Tapsoba, Mukiele e Grimaldo; Xhaka, Garcia, Frimpong, Wirtz e Hofmann; Schick. Técnico: Xabi Alonso.

A notícia Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque